Constantine abrite depuis hier et jusqu'au 10 mai, au Zénith la deuxième édition du Salon national de l'industrie automobile et de ses accessoires. Cette manifestation très attendue dans la ville des Ponts suspendus, a été inauguré par le wali Abdelkhalek Sayouda en présence des autorités civiles et militaires. Un monde impressionnant attendait déjà dès les premières heures de la matinée l'ouverture du salon. Les citoyens sont venus de plusieurs wilayas s'enquérir des nouveautés et des propositions que véhicule cet évènement organisé par la société Even Pro Informatique dont le responsable Mounir Batraoui a déclaré à L'Expression: «Il s'agit d'un salon avec la participation d'un nombre important d'exposants.» Il rappelle qu'après une première édition à Oran qui a connu un succès considérable, avec 250000 visiteurs «cette deuxième cible au moins 400000 visiteurs».

Notre interlocuteur a confirmé que le nombre de participants est plus important cette année avec 60 exposants. Mounir Batraoui, s'est réjoui d'accueillir de nouveaux exposants au cours de cette édition qu'il s'attend être «exceptionnelle», avec la participation, en plus des concessionnaires, de plusieurs entreprises de sous-traitance dans le domaine de l'automobile, des banques et des entreprises d'assurances. L'on note également une présence douanière. Celle-ci intervient, confie l'organisateur, dans le but de résoudre certains problèmes rencontrés particulièrement par les concessionnaires, citant entre autres le problème relatif aux quotas.

Dans ce même objectif l'on compte, par ailleurs animer des ateliers et conclure des commandes. Batraoui s'attend à une affluence, lors de cette édition «Cirta Auto», plus importante que celle enregistrée lors de la première édition, «Bahia Auto» à Oran, souligne « ce salon a à l'évidence une importance économique et vise à mettre au-devant de la scène le programme tracé dans ce domaine par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ajoutant «qu'au-delà de l'aspect commercial, le but de ce salon est d'aller vers le professionnalisme dans le domaine de l'automobile et ses accessoires».

Comme nous l'avons constaté, plusieurs marques étaient présentes à cette deuxième édition dont Faw Truck, Chery, JAC et Dfsk, soit des marques chinoises, allemandes et italiennes. Ça ne sera pas le seul salon de l'automobile qui est organisé à Constantine. La ville abritera du 23 au 26 mai en cours, le 1er Salon international de l'automobile et de l'innovation «Auto-Innova Expo». L'annonce a été faite par le commissaire de cet évènement, Mehdi Laâchi, jeudi dernier.

Organisée par Chosen Excellence, un groupe spécialisé dans l'organisation d'expositions et d'évènements économiques, en coordination avec le Conseil du renouveau économique algérien (Crea), l'évènement sera également abrité par le complexe culturel Zénith, sous le slogan «Découvrez le pouvoir de la performance». La manifestation prévoit la participation d'au moins 60 exposants représentant les concessionnaires automobiles agréés en Algérie, des constructeurs et des importateurs de voitures, de camions et de motos.