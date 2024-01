Cinq personnes ont perdu la vie, la semaine en cours, dans des accidents dus à des fuites de monoxyde de carbone, portant ainsi le bilan à 77 décès depuis le début du mois d'octobre dernier, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la Protection civile.Dans la période allant du 18 au 24 janvier, cinq (5) personnes ont perdu la vie et 73 autres ont souffert d'une intoxication au monoxyde de carbone, portant ainsi le bilan à 77 décès depuis le début du mois d'octobre dernier, a déclaré à l'APS le chargé de Communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Lieutenant Youcef Abdat.A cet effet, les services de la Protection civile poursuivent leurs campagnes de sensibilisation, à travers tout le territoire national pour donner les conseils et les orientations nécessaires aux citoyens contre "le tueur silencieux", et leur inculquer la culture préventive, en les sensibilisant à l'importance de suivre les règles de protection et de respect des normes de sécurité pour éviter les dangers liés à ce type d'accidents.