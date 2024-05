Ouargla a son hub d'excellence! SLB tient son engagement. Comme promis, il y a un an par le géant mondial des services et équipements pétroliers, l'innovation et l'entrepreneuriat jailliront des beaux sables de cette région du sud du pays. «Ce pôle d'excellence, premier du genre en Algérie, née d'un partenariat public--privé sera inauguré avant la fête de l'Aïd El Adha», a indiqué, hier matin au siège de SLB North Africa, Redha Kelkouli, Directeur général Afrique du Nord de SLB. Avec un large sourire, ce haut responsable de SLB annonce ainsi un beau cadeau de l'Aïd aux porteurs de projets du Sud en général, et de Ouargla en particulier. Car, il faut dire que ce que vient de créer SLB n'est pas de la poudre aux yeux. En partenariat avec IncubMe, plus grand incubateur de start-up du pays et l'université Kasdi Merbah Ouargla, ils offrent le meilleur cadre possible pour que les «cerveaux» de la région offrent des solutions innovantes au service du pays. Le rendu final est même plus grandiose que ce qui était annoncé, il y a une année. La belle présentation faite par Fawzia Mekkaoui, directrice des relations publiques et communication Nord Afrique nous a plongés dans un mini-campus tout droit sorti des films américains. Ce premier incubateur dans le sud du pays s'étale sur plus de 700 m2. «Il peut accueillir jusqu'à 200 personnes à la fois. On a mis en place 50 stations de travail pour les créateurs de projets», a indiqué Fawzia Mekkaoui. Elle précise qu'il s'agira surtout d'incuber et de faire accéder les start-up. Dans les belles photos et vidéos que l'on a pu voir, il y a aussi un très grand amphithéâtre, des espaces événementiels, une cuisine et un patio en pleine oasis où germeront certainement des idées novatrices. «Un studio de création a aussi été installé avec tous les équipements nécessaires afin d'apprendre et de permettre à ces start-uppeurs de présenter et faire du marketing autour de leur projet», souligne la «madame Com» de SLB en Afrique. Des programmes d'accompagnement ont aussi été créés ainsi que quatre emplois directs qui s'occuperont de la gestion des lieux. «On espère à moyen terme que d'autres emplois seront créés par ce hub qui est censé s'auto-financer à travers les activités qui pourront y être organisés», a-t-elle soutenu. Cela ne veut pas dire que SLB a serré la ceinture. Bien au contraire, il a mis le paquet pour que ce premier HUB d'excellence porte parfaitement son nom. «500000 dollars ont été investis par notre entreprise pour ce hub d'excellence», souligne Redha Kelkouli qui est l'exemple de ces jeunes Algériens qui réussissent comme lui en tant que «boss» de toute l'Afrique du Nord de cette entreprise, dont rien que le nom fait rêver. À travers ce projet, SLB veut donner des opportunités de réussite à tous les jeunes Algériens des quatre coins du pays, pour suivre l'exemple de Kelkouli. «Nous nous inscrivons dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui offre une égalité des chances à tous les Algériens des 58 wilayas du pays», atteste le Directeur général Afrique du Nord de SLB. «On ne veut plus que notre Sahara soit vu uniquement comme des dunes de sable et son sous-sol celui des ressources naturelles, mais aussi des jeunes talents qui font avancer l'Algérie», explique t-il. «Ce hub se veut donc comme un moyen de créer un écosystème favorable à l'émergence de ces cerveaux qui pourront mener l'économie nationale vers les sommets du monde», réplique t-il avec beaucoup de détermination, celle qui caractérise les Algériens. «Nous n'attendons aucun retour sur investissement. Nous voulons soutenir la création d'emplois, l'innovation et l'entrepreunarit», assure t-il. Kelkouli indique qu'il est surtout question des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'environnement et l'agriculture. «Etant une entreprise spécialisée dans les services et équipements pétroliers, c'est tout naturellement que nous penchons vers ce genre de projet, car nous avons une vision à long terme sur les demandes des marchés», fait-il savoir. « On peut donc orienter les porteurs d'idées vers ce que seront les besoins des marchés pétroliers dans les prochaines années», ajoute t-il. Ce haut cadre de SLB précise, néanmoins, que ce hub est ouvert à tous les projets comme à tous leurs porteurs qu'ils soient universitaires ou non. Il avoue, toutefois, que le «made in bladi» est un objectif à court terme pour SLB. «Comme ne cesse de le répéter le président Tebboune, on doit se tourner vers la création de contenu et solutions locales», rappelle- t-il.

L'entrepreneuriat s'apprête donc à briller à partir du beau ciel étoilé du Sahara...