Le président Tebboune est intransigeant sur le caractère social de l'état. Aussi, dans le cadre de projet de le LF 2024, il a réservé une enveloppe de 590 milliards de dinars rien que pour soutenir les augmentations salariales prévues en 2014.

Le quotidien des Algériens ne sera pas un «enfer» pour les classes vulnérables en 2024. La préservation du pouvoir d'achat à travers le maintien des subventions des produits de première nécessité (lait, semoule, céréales...) mais aussi les prix de l'eau et de l'électricité qui ne connaîtront pas d'augmentations en sont les principaux garants. C'est une des particularités de la loi de finances 2024 qui insiste sur cet aspect. Des «pare-feux» qui seront renforcés, en principe par des augmentations de salaires, des retraites...qui ont, il faut le souligner, connu dans un passé pas si lointain des progressions significatives. Elles relèvent des promesses annoncées par le président de la République lors de son investiture. La première mesure est intervenue dans la foulée de son élection le 19 décembre 2019. Le Snmg, (Salaire national minimum garanti) sera augmenté. Il passera de 18000 dinars à 20000 DA. Les retraites seront revalorisées et les salaires de moins de 30000 dinars seront exonérés de l'IRG (impôt sur le revenu global), cette dernière décision faisait partie des promesses de campagne que Abdelmadjid Tebboune a tenu à honorer, malgré une situation financière délicate. Concernant l'allocation chômage, il a été décidé de l'augmenter de 13000 DA à 15000 DA nets d'impôts en plus de la prise en charge par l'État des charges de la couverture sanitaire des chômeurs pendant la période de bénéfice de l'allocation. Cette décision historique permet à quelques deux millions de personnes, des jeunes en majorité, de vivre dans la dignité. Un pari qui à première vue semble osé eu égard à la flambée des prix que connaissent les produits de consommation, notamment sur les marchés mondiaux. Cette vision n'a cependant rien de farfelu. Le maintien d'un certain standing de vie étant un vecteur qui permet de pérenniser la consommation locomotive de la dynamisation économique avec comme principal objectif de soutenir l'investissement. À ce propos, le pays n'est pas en manque de projets structurants créateurs d'emplois et donc de revenus. L'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet, de la mine de zinc plomb d'Amizour (Béjaïa), des projets d'envergure mondiale, de la réalisation du port d'El Hamdania à Cherchell ou celui de phosphate intégré de Bir El Ater à Tébessa, de l'hydrogène vert, de l'ouverture de la piste minière en général en sont témoins. Le pays avance à grands pas vers la modernité, la croissance, ayant cru davantage en ses potentialités, ses ressources et richesses trop longtemps enfouies et inexploitées. Une mise sous cloche, une mise en jachère qui a fini par faire croire que l'Algérie ne pouvait carburer que grâce à son pétrole. Ce qui donne l'espoir d'une meilleure qualité de vie. En atteste la batterie de mesures prises dans le cadre de la loi de finances 2024. Elles font la part belle à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen à travers essentiellement diverses dispositions fiscales, à l'appui aux investissements et à l'économie nationale, ainsi qu'à la simplification et la numérisation des procédures fiscales. Le texte présenté et défendu par le ministre des Finances, Laâziz Faïd devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale propose une exonération temporaire de la TVA, aux stades de production et de commercialisation gros et détail, jusqu'au 31 décembre 2024 du poulet de chair, de la dinde, des oeufs de consommation, des fruits et légumes frais, produits localement et des légumes secs et riz, produits localement ou importés. Il comporte aussi des mesures visant à consolider le pouvoir d'achat, l'institution d'une allocation forfaitaire de solidarité pour les catégories sociales sans revenus, notamment les chefs de famille, les familles, les personnes, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes à besoins spécifiques. Il est également prévu un «Fonds de la pension alimentaire», qui permettra à l'État de payer les pensions alimentaires attribuées aux bénéficiaires. Le domaine du logement n'est pas en reste. Il doit bénéficier d'un abattement de 10%. Il sera calculé sur la base du reste à payer des loyers, octroyé aux bénéficiaires de logements Aadl, ayant honoré le paiement des 25% du prix du logement et désirant solder, par anticipation, le reliquat de ce prix. Autant de mesures qui permettront d'affronter 2024 avec moins de stress...