Fini donc le recours aux groupes électrogènes et autres moyens contribuant à la pratique agricole pour des centaines d’exploitations. La Sonelgaz de Béjaïa vient d’y mettre fin et, par ricochet, à toutes les inconséquences qu’elles engendraient jusque là. Désormais, avec le raccordement au réseau d’alimentation en énergie électrique, les exploitations sont en mesure de fonctionner convenablement et produire encore plus. L’accès fiable et durable à l’électricité est un élément clé pour l’amélioration des pratiques agricoles, par conséquent, pour la sécurité alimentaire. L’impact de l’électrification agricole assure, entre autres, une augmentation de la productivité, permettant notamment d’utiliser des systèmes d’irrigation plus efficaces et de garantir de meilleures conditions de stockage ainsi qu’une amélioration de la qualité, via l’usage de techniques pour le contrôle et la surveillance. C’est dans cette optique que la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Bejaïa a mobilisé tous ses moyens humains et matériel afin de raccorder plus de 700 exploitations agricoles, à travers les différentes daïras et communes de la wilaya, et ce dans le cadre du programme d’électrification agricole initié par les hautes autorités du pays. Pour ce faire, « notre direction de distribution a réalisé un réseau de distribution d’électricité d’une longueur de 180 km et plus de 120 postes de transformation sur une superficie dépassant les 1200 hectares», indique ladite direction dans un communiqué rendu public, hier, précisant que « ce programme a été réalisé en étroite collaboration avec la direction des services agricoles de la wilaya qui connaît un taux d’avancement, appréciable, dépassant les 90% ». « Le reste du projet est en cours de réalisation », ajoute-t-on dans le même communiqué.Elle fait des programmes étatiques l’une de ses principales priorités eu égard à l’apport de ces derniers et leur contribution au développement local et national sur aussi bien le plan agricole sur les autres secteurs importants, qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie des citoyens.