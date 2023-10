Un groupe criminel organisé composé de huit personnes originaires de la wilaya de Béjaïa, ne sévira plus.

La police nationale vient de mettre un terme à ses activités malsaines en neutralisant une partie de ses membres, parmi lesquels une femme. Âgés de 24 à 49 ans, les composants du gang étaient spécialisés dans le trafic de drogues et d'hallucinogènes dans les milieux juvéniles «Dans le cadre de la lutte contre la délinquance de toute nature, notamment le phénomène du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), de la police judiciaire de la wilaya de Béjaïa ont pu, au cours de cette semaine, mettre fin à l'activité d'un groupe criminel organisé, composé de huit personnes originaires de Bejaia, parmi lesquelles une femme; spécialisée dans le trafic de drogues et d'hallucinogènes auprès des jeunes, avec des quantités de cocaïne et de substances psychotropes saisies», indique un communiqué de la cellule de communication de la police de Béjaïa.

Exploitant les informations reçues selon lesquelles un groupe maléfique vendait et faisait la promotion de drogues de toutes sortes, sur la rive ouest de la ville de Béjaïa, depuis un appartement qu'ils occupent au village Saket, sur la côte ouest de la wilaya.

Les éléments de ce groupe se déplaçaient au moyen d'un véhicule Kia Picanto. Immédiatement, les policiers dressent un plan précis sur fond de recherches et d'investigations intensifiées. Ils parviendront rapidement à intercepter le véhicule suspect à la sortie de la côte ouest de la ville de Béjaïa, avec un suspect à bord. Après avoir soumis le conducteur et le véhicule à une inspection approfondie, une demi-colonne de kif traité, estimée à environ 30 grammes, a été découverte, ainsi que deux psychotropes, Rivotril.

Après avoir perquisitionné l'appartement avec l'une des autorités judiciaires, trois autres suspects impliqués dans l'affaire ont été arrêtés, dont un, âgé de 27 ans et une femme, qui a tenté de se débarrasser d'un vase en verre, le jetant par la fenêtre du logement. Après avoir récupéré le vase, on a constaté qu'il contenait une quantité de drogues dures (cocaïne) estimée à 23 grammes, en plus de 30 substances hallucinogènes, comprimés du type Ecstasy et Pregabaline et une balance électronique servant à la pesée.

La perquisition de l'appartement a permis également la saisie d'une assiette noire contenant des résidus de cocaïne.

Les investigations, approfondies, ont également permis l'identification de quatre autres individus impliqués dans l'affaire, où deux d'entre eux ont été interpellés, dont le principal fournisseur. Après la perquisition du domicile de ce dernier, une quantité de substances psychodysleptiques et deux balances électroniques ont été saisies.

Un dossier pénal a été constitué contre les suspects, qui sont poursuivis pour possession de drogues (cocaïne, drogues transformées, psychotropes), d'achat, pour la revente, de stockage et de mise en vente illégale dans le cadre d'un groupe criminel organisé.

Les six prévenus ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes. Un mandat de dépôt a été émis contre trois d'entre eux.

Les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que deux suspects, en fuite, sont activement recherchés.