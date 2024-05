Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, était, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou pour prendre part à la cérémonie de réinhumation des restes de 81 chouhada au niveau du village Ath Regane, dans la commune d'Agouni Gueghrane, daïra d'Ouadhias. À son arrivée, il a été accueilli par une importante délégation de la wilaya, conduite par le wali, Djilali Doumi, et le président de l'APW, Mohamed Klalèche, au salon d'honneur. Après cette courte pause, la délégation a entamé son périple vers les cimes du Djurdjura, direction Agouni Gueghrane, commune située à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Sur place, l'animation était déjà à son comble. L'évènement a été préparé depuis plusieurs jours. En partenariat avec le comité du village d'Ath Regane, les autorités locales, les élus locaux ainsi que les organisations nationales des moudjahidine et des enfants de chouhada, une émouvante cérémonie a été organisée pour la ré-inhumation des corps de 81 martyrs morts pendant la Guerre de libération nationale.

Il faut dire que l'émotion était grande. Les familles des martyrs étaient présentes en force à la cérémonie. Dans une ambiance empreinte de reconnaissance au sacrifice des chouhada, les corps ont été réinhumés au cimetière des martyrs. Il faut rappeler, à cet effet d'ailleurs, que les 81 martyrs dont les corps ont été récupérés, depuis quelques jours déjà de l'endroit où ils étaient enterrés ne sont pas les seuls. Le village Ath Regane a perdu plus d'une centaine de ses enfants durant la révolution. La preuve en est qu'on pouvait aisément remarquer que parmi les 81 corps de chouhada, on dénombrait plusieurs membres de la même famille. Cela fait, en effet, 67 années, au printemps 1957 plus précisément, le village Ath Regane a subi les affres d'une guerre sans merci livrée à l'une des plus grandes puissances mondiales de l'époque. La France coloniale a bombardé, détruit et complètement rasé ce village situé dans la commune d'Agouni Gueghrane. Pour l'isoler et le rendre inaccessible aux moudjahidines, l'armée française le déclarera «Zone interdite». Les villageois, encore sous le choc des détonations des bombes et des mortiers, lancées sur le village par les soldats de l'armée coloniale, les populations furent extradées et évacuées vers les villages limitrophes. Connu comme un grand village d'importante position stratégique pendant la guerre de libération, Ath Regane s'imposait comme un haut lieu de la guerre de libération nationale et un bastion des moudjahidine. Cette localité située sur les hauteurs du Djurdjura, est, de par son histoire et son engagement pour la cause nationale, devenue un fief de la résistance. Des témoignages raportent qu'Ath Regane avait été vidé de ses habitants par le sinistre capitaine Citerne, suite à une forte mobilisation et plusieurs accrochages ayant opposé ses troupes aux vaillants moudjahidine de la zone Kouriet.