«Pour une information précise entrant dans le cadre du développement durable», a indiqué Karima Amrani, directrice des services agricoles de la wilaya d'Oran. Tel est le slogan du recensement général de l'agriculture 2024 pour lequel le coup d'envoi vient d'être donné.

Le recensement général agricole s'étalera jusqu'au 17 juillet de l'année en cours.

La même responsable a expliqué que «l'objectif principal de cette opération est de mettre en place un outil de travail qui permettra aux responsables hiérarchiques de prendre des mesures en se basant sur des données réelles dans le cadre de la politique agricole entérinée par l'État algérien». Pour sa part, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a affirmé que «cette opération est d'une importance capitale, étant donné qu'elle permet de collecter les renseignements nous permettant de prendre les mesures adéquates qui s'imposent, le but étant la mise en place d'une base de données explicite, en vue du développement du secteur agricole. «51 agents sont, à cet effet, mobilisés en vue d'assurer cette opération supervisée et suivie de près par 11 contrôleurs», a fait savoir le chef de service du recensement auprès de la direction des services agricoles d'Oran, Djelloul Benmoussa.

«L'opération étant lancée, celle-ci touchera plus de 8650 exploitations agricoles réparties un peu partout sur le territoire de la wilaya d'Oran», a ajouté le même responsable, soulignant que «la même opération concerne les agriculteurs et les éleveurs répartis sur les 26 communes». Ce recensement est le troisième de son genre après ceux de 1978 et de 2001.

Le recensement général agricole s'ouvre sur plusieurs volets dont la production animale et végétale, le nombre d'agriculteurs, les types d'exploitations agricoles, le mode d'irrigation et les autres composantes agricoles.

La wilaya d'Oran est, en plus d'être capitale touristique, elle est également à vocation agricole. «Sa superficie utile agricole est estimée à 86000 hectares dans la wilaya d'Oran», ont expliqué les services agricoles d'Oran. Réussir ce recensement est d'autant plus nécessaire que la wilaya d'Oran a abrité plusieurs réunions qui ont été présidées par le wali, Saïd Sayoud.

Outre les directeurs de l'exécutif, les présidents des APC et aux chefs des daïras, plusieurs autres instances étatiques sont mobilisées et dotées d'importants moyens matériels. C'est ainsi que le Bureau national des études et du développement rural, devant superviser ladite opération, jouera un rôle important en mettant en place les moyens techniques facilitant cette opération en la menant dans les meilleures conditions. Il s'agit de l'outil informatique à mettre en place en prenant en compte la politique de la numérisation décidée au plus haut niveau.

Dans le cadre de cette opération, les services agricoles d'Oran organisent une session de formation au niveau du Centre de formation professionnelle de Misserghine au profit des 51 agents de recensement et les superviseurs, le but étant le renforcement des potentialités techniques de cette mission.