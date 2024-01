La zone d'activité de Makouda vient de bénéficier d'un financement supplémentaire d'un montant de 87 000 000 DA, destiné, selon un communiqué de l'Assemblée populaire de wilaya, à l'augmentation du programme de l'étude. Cette enveloppe n' est pas la première, car le même projet avait, il y a un peu plus d'une année, bénéficié d'une enveloppe estimée à 34 milliards de centimes.

Une somme qui était destinée à financer les travaux de lancement. Sans citer les délais de réalisation, le communiqué de l'APW ne mentionne pas l'avancée des travaux et les délais de réalisation initialement impartis. Cette rallonge devrait donc permettre l'accélération des travaux après la levée des entraves d'ordre financier.

En fait, cette zone d'activité se trouve dans une commune située à mi-chemin entre le chef-lieu de wilaya et le littoral.

La commune de Makouda pourrait connaître une dynamique économique intense si les moyens sont mobilisés à l'instar d'ailleurs de cette zone d'activité. Les investisseurs locaux attendent la réception de ce cadre pour lancer des projets porteurs à même de créer de la valeur ajoutée et des postes d'emplois aux jeunes des communes voisines. Elle peut servir de relais entre la vocation économique touristique du littoral et les activités économiques agricoles et artisanales des autres communes.

Toutefois, cette dynamique a besoin d'un cadre et d'un environnement adéquat pour démarrer.

Un rôle que peuvent aisément jouer les zones d'activités dont les travaux sont actuellement en cours mais qui rencontrent hélas des problèmes d'ordre différent.

En effet, dans la majeure partie des situations inhérentes aux zones d'activité, les obstacles sont notamment relatifs aux oppositions et à la nature floue du foncier local. Jusqu'à présent, ces zones restent à l'état de chantier avec des perspectives économiques prometteuses, mais qui tardent à se concrétiser.

Pourtant, la wilaya de Tizi Ouzou regorge de potentialités d'investissement dans nombre de créneaux dont, essentiellement le tourisme, l'agriculture de montagne et l'industrie, dans ses diverses déclinaisons.

Enfin, il y a lieu de rappeler que beaucoup de zones d'activité sont restées lettre morte depuis leur création dans les années 80. Ces dernières n'attirent point les investisseurs, car souffrant d'absence de moyens de viabilisation. Ces dernières années, certaines, à l'instar de celle de la commune de Draâ Ben Khedda, ont pu démarrer mais d'autres sont quasiment inexistantes à l'instar de celle se trouvant dans la commune de Boudjima. De ce côté, aucun projet n'a démarré dans cette zone d'activité faute, justement, de moyens de viabilisation telles que les routes, l'eau, l'électricité haute tension et le gaz.