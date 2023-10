Après une lutte sans répit, les éléments de la Protection civile et ceux de la Conservation des forêts ont finalement éteint 20 départs de feux qui se sont déclarés, depuis mardi, dans neuf communes de Béjaïa. C'est ce qu'indiquait, hier, la charge de communication de la PC, mais il reste toujours neuf autres en activité au niveau notamment, des communes de Tichy, Melbou, Amizour, a précisé cette dernière. Les incendies sont toujours en activité. Les secours ont pu maîtriser enfin, après trois jours de lutte, la majorité des incendies. Favorisé par le vent violent, le feu qui a pris à Takouba, dans la commune de Tichy reste le plus important avec le déplacement de plusieurs équipes pédestres, au nombre de 80, armés de seaux, pompes, pelles, pioches et battes de feu, vu le relief accidenté, inaccessible.

Nos équipes sont sur place pour la surveillance... À signaler que les habitations des alentours ont été épargnées, grâce à la mobilisation accrue de nos équipes...» «Plusieurs dizaines d'hectares de végétation ont été dévastés par les feux de forêt enregistrés depuis le début de la journée de mardi. Certains sont toujours en cours, dans plusieurs communes et villages de la wilaya, amenant l'ANP à déployer des équipes pour circonscrire les sinistres aux côtés de la Protection civile». La hausse du mercure rappelle aux citoyens de la région l'épisode caniculaire et les feux de forêt enregistrés aux mois de juillet et d'août derniers et qui avaient duré plus de 20 jours, faisant des morts et ravageant de nombreuses maisons. Mardi et mercredi, des hélicoptères de l'ANP ont été appelés en renfort. Les flammes menaçaient les habitations. Les hélicoptères engagés ont effectué plusieurs largages d'eau, afin de stopper l'avancée des brasiers vers les villages. Les riverains ne sont pas restés en marge puisqu'ils se sont mobilisés, eux aussi, aux cotés des équipes des services de la Protection civile, afin d'éteindre les incendies, sur le terrain.

Les services de l'Algérienne des eaux, (ADE) ont été de la partie. Mobilisés avec leurs camions-citernes ils ont participé aux opérations anti- incendies qui se sont poursuivies toute les journées de mardi et mercredi. Plus de 100 ha de couvert végétal ont été dévorés par les flammes. Au moins 28 départs de feux avaient été enregistrés. La situation s'est encore exacerbée, mardi et mercredi. 25 ont été notés dans la journée de lundi, dont quatre étaient jugés importants, dont celui localisé de Takouba.