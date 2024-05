La daïra d'Iferhounène a été la destination du wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, dimanche, pour prendre part aux regroupements de la société civile et s'enquérir des préoccupations des citoyens dans ces villages perchés sur les cimes du Djurdjura.

Une visite pleine de rencontres avec les représentants des villages. Tout près des citoyens, Djilali Doumi est allé à la rencontre des villageois pour se réunir avec leurs représentants au sein des anciennes Djemaâ, qui servent depuis des siècles aux rencontres des villageois pour discuter des problèmes de leur quotidien. Ces réunions sont l'émanation profonde de la démocratie participative qui a, faut-il le rappeler, caractérisé les bourgs de la région depuis la nuit des temps.

Iferhounène était la première escale de cette virée sur les hauteurs du Djurdjura. Le wali, accompagné d'une forte délégation de responsables locaux, a tenu une réunion avec les élus locaux et les représentants des villages de la daïra pour discuter des préoccupations quotidiennes des citoyens. Dans un esprit de démocratie contributive, le premier responsable de la wilaya de Tizi Ouzou a écouté les interventions des représentants des villages, qui ont exposé toutes leurs doléances. Un dialogue empreint d'une grande sérénité et de responsabilité, faut-il le faire remarquer, parce que les citoyens de la région sont habitués à ce genre de réunions et de discussions dans leurs villages. Poursuivant son périple sur «ces chemins qui montent», Djilali Doumi a fait escale au mythique village Soumeur. Accompagné des villageois, il a rendu visite à la kheloua de Fadhma N'Soumeur. C'était dans cette demeure qu'elle prenait du recul pour se ressourcer. C'était dans cette localité que partit l'une des plus grandes résistances au colonialisme. Sur place, les villageois ont fait une présentation sommaire de ce personnage et de ce lieu légendaire. Non loin de là, Tifilkout était la prochaine destination du wali et la délégation qui l'accompagnait. Une halte a été observée pour s'enquérir des problèmes des citoyens.

Première activité effectuée à Tifilkout: le wali Djilali Doumi a observé une minute de silence en hommage aux martyrs du village, au niveau de la stèle érigée à leur mémoire. L'hôte de Tifilkout était accompagné, sur les lieux, par les villageois et leurs représentants ainsi qu'une forte délégation d'associations de la société civile. Une réunion a été tenue au niveau de la Djamaâ du village Tifilkout comme au bon vieux temps. Les représentants du village ont exposé les inquiétudes quotidiennes de leurs concitoyens.

À noter que ces villages situés sur les hauteurs du Djurdjura, connaissent des problèmes énormes en matière d'alimentation en eau potable. Alimentés depuis des sources mitoyennes, ces derniers rencontrent des difficultés durant la saison estivale où le débit diminue considérablement.

Enfin, il y a lieu de noter que les assemblées de notables ont toujours joué un rôle primordial dans la gestion des affaires courantes des villages. Les citoyens sont habitués, depuis des siècles, à la démocratie participative et surtout à la gestion de leurs affaires quotidiennes. C'est aux assemblées locales de s'en rapprocher pour adapter cette gestion participative à la démocratie collaborative prônée actuellement.