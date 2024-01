La tenue de la 2éme édition du Forum « Société civile-l’Afrique en action pour le développement », organisée par l’association « Adwaa Rights pour la démocratie et droits de l’homme », a été l’occasion pour les participants, venus de différentes régions d’Afrique de remettre au goût du jour l’importance du travail interafricain dans le développement du continent. Sous le thème « défis communs, innovations locales et solutions solidaires », ce colloque a permis d’esquisser les premiers éléments de réflexion, quant à dessiner une stratégie claire et efficace pour y aboutir. Le sujet est d’autant plus d’actualité, qu’il appelle à un engagement solennel de l’ensemble des acteurs présents dans la sphère de la société civile africaine. Noureddine Benbraham, président de l’Observatoire national de la société civile (Onsc) a mis en exergue l’engagement de son instance, en vue de « soutenir toutes initiatives de la société civile visant à partager des expériences réussies et à renforcer la citoyenneté africaine, et nous œuvrons à mettre en œuvre tous les mécanismes de coopérations interafricaines dans toutes ses formes». En effet, seule une stratégie basée sur l’implication pleine et engagée de la société civile et de l’élite dans des programmes de développement concrets, est à même de changer progressivement la donne et de bouleverser l’échiquier actuel. Certes, la tache n’est pas aisée, elle paraît même impossible à atteindre. Néanmoins, avec le potentiel dont dispose le continent et la nature du tissu social de l’Afrique, il est possible d’aboutir à des résultats concluants, dans un futur proche. Cela, pour peu que l’approche soit inclusive et interactive avec les différents composantes de la société civile, au sein des pays du Sahel, en premier lieu. Il faut surtout éviter les visions paternalistes et les décisions unilatérales, qui peuvent empoisonner toute initiative, notamment dans le contexte ders luttes perfides et dangereuses des différents services de renseignements coloniaux et ceux inféodés, omniprésents dans la région. Fort heureusement, l’Algérie jouit d’un héritage révolutionnaire et historique indélébile auprès de nombre de générations d’Africains, témoins de l’apport considérable de l’Algérie dans les luttes de libération nationale, en Afrique du Sud, au Bénin et ailleurs. L’Algérie a toujours été à l’avant-garde des luttes pour l’émancipation des peuples africains et pour une intégration économique globale du continent. La paix et la sécurité, la gouvernance, l’intégration et la représentation du continent à l’échelle internationale, le traitement des questions liées aux impacts des changements climatiques sur l’économie africaine sont autant de constantes fondamentales, figurant en poole position dans la philosophie diplomatique de l’Algérie. Quel pays en Afrique a octroyé des aides substantielles et des crédits financiers à long terme à nombre de pays africains en difficultés économiques ? Quel pays en Afrique ou au Maghreb arabe a essuyé les dettes de nombreux pays africains, face aux crises économiques aiguës ? De manière pratique et sans démagogie, l’Algérie a toujours plaidé et plaide encore et toujours, en faveur d’une Afrique libérée des chaînes coloniales et complètement souveraine dans ses choix et ses décisions. Mais, il faut croire que certains habitués des marécages et des eaux troubles, n’aiment pas voir émerger une nouvelle Afrique, complètement affranchie de ses chaînes et de ses liens coloniaux. Et pour cela, les connexions néocoloniales, toujours actives sur le continent avec la complicité de certains pays connus et identifiés, sont là pour apporter aide et soutien pour maintenir le statu quo misérable à l’échelle du continent africain. Ã ce niveau précis, le rôle de la société civile africaine, des sages, de l’élite continentale et celle de la diaspora est d’une contribution décisive et cruciale pour apporter l’alternative à l’ordre actuel établi. Reste à définir par quelles approches et comment faire aboutir des stratégies aussi osées et, surtout, risquées face aux tractations et lobbyings de tout accabit ? Aujourd’hui, il s’agit de franchir le Rubican, afin de donner vie aux discours et aux projections de toutes sortes concernant l’investissement multiple à accomplir en Afrique. Sortir des sentiers battus, adopter une vision et un discours décrassés et interagir avec les concernés, à travers des mécanismes innovants et des actions alléchantes à trouver, cependant. Fructifier les échanges interafricains et transposer des expériences réussies, notamment dans l’entrepreneuriat ou encore l’inclusion des femmes et des jeunes dans la dynamique du développement socio-économique pourrait s’avérer être porteur. C’est en quelque sorte ce qu’a déclaré le président de l’Observatoire national de la société civile (Onsc), Noureddine Benbraham, qui a estimé que des efforts doivent être consentis en termes d’échanges, de formation et d’entraide sur les plans socioéconomiques, technologiques, culturels et autres.