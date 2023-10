C'est toujours agréable de se remémorer ceux qui nous ont inculqué le savoir. Ceux qui ont fait ce que nous sommes. Je voudrais ainsi, rendre un vibrant hommage à tous mes enseignants, et particulièrement à un homme brave, fabuleux, généreux et inoubliable: mon maître de toujours, Abadia Othmane, originaire de Ouargla où il réside actuellement. Il était mon maître à l'École Perriquet (Émir Abdelkader) de Blida, dans la classe de CM1 à la fin des années 1960. Cet homme exceptionnel m'a marqué à vie en me rendant justice, même sans connaître ma petite histoire. À la fin de l'année 1968, j'étais en CE2 et j'avais obtenu d'excellents résultats scolaires. Mon enseignant français, M. Domergue, m'avait informé que l'année suivante, je passerais non pas en CM1 mais directement en CM2 chez M.Martin. J'étais très heureux, car en raison de mon âge avancé (j'étais entré à l'école en 1964, à l'âge de 9 ans et 7 mois), si je n'avais pas «sauté» la classe de CM1, j'aurais été admis à la classe dite «Fin d'études» et orienté, à la fin, vers la formation professionnelle dans un centre adéquat. Cependant, un incident est survenu entre mon enseignant, M. Domergue, et moi, compromettant ainsi mon passage direct en CM2 au lieu du CM1 chez M.Abadia Othmane. Cet incident a été provoqué par M. Domergue, qui s'est adressé à moi en ces termes: «Chaabane, tu es le plus âgé de la classe, tu dois laisser les autres élèves dessiner, et toi, enlève les images et les guirlandes des murs de la classe.» Me sentant rabaissé et humilié, j'ai refusé obstinément, bien qu'il ait insisté à trois reprises. À la suite de cela, il a pris la décision de me faire redoubler. L'année suivante, je me suis retrouvé en CM1 chez M. Abadia. Un jour, environ un mois après le début de l'année scolaire, il nous a lancé, en tant qu'élèves, ce défi: «Qui parmi vous est capable d'effectuer une opération arithmétique de division avec un diviseur à trois chiffres?». J'étais le seul parmi mes camarades à me porter volontaire. Après avoir réussi cette épreuve, mon honorable maître m'a invité à rejoindre immédiatement la classe de CM2. Ce que j'ai fait.