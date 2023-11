Les aviculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou ont accueilli avec grand soulagement la décision du gouvernement de réduire la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) imposée sur les prix du poulet. Selon quelques éleveurs de poulet de chair et de poule pondeuse interrogés, la décision va sans nul doute leur permettre de respirer. Cette réduction de la TVA est une véritable bouffée d'oxygène pour une activité en très grandes difficultés, ces dernières années. Les concernés ont, en effet, fait savoir que leur filière est dramatiquement frappée par la hausse vertigineuse des frais inhérents aux différentes étapes de l'élevage. L'augmentation des prix des médicaments et des aliments ont durement impacté l'activité outre les prix du poussin et des poulettes pondeuses servant à la production des oeufs. En effet, une virée dans les marchés et les élevages répartis à travers les communes nous a permis de constater la difficulté d'exercer cette activité, ces dernières années. «Ce n'est plus comme avant. L'élevage de poulet de chair tout comme la poule pondeuse n'est plus aussi rentable», déplore un éleveur de la région de Mizrana, située à la lisière entre Tizi Ouzou et Boumerdès. Selon les aviculteurs interrogés sur ces difficultés, les prix des médicaments ainsi que des aliments sont derrière la crise qui frappe la filière. «Tout le monde se plaint de la hausse des prix du poulet dans les magasins. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que l'éleveur n'a qu'une infime marge bénéficiaire. Nous couvrons à peine nos dépenses d'élevage», affirme un autre éleveur qui explique que les prix des aliments et des médicaments ont augmenté plusieurs fois depuis deux années. Cette hausse des prix en aval de la filière ne cache par ailleurs pas l'autre hausse dramatique qui a touché l'activité en aval. «L'éleveur fortement touché par la hausse des prix des aliments et des médicaments se trouve déjà dramatiquement impacté par la hausse des prix du poussin. Aujourd'hui, ceux qui se demandent pourquoi le poulet se vend à plus de 400 dinars le kilo doivent savoir que le poussin coûte 210 dinars. En plus des frais d'élevage, qu'est-ce qui nous reste?», s'interroge notre interlocuteur. Du côté de l'élevage de la poule pondeuse, le ton est similaire. Les prix des aliments et du poussin ont fini par avoir raison d'une bonne partie des éleveurs qui ont cessé leur activité. «Moi, personnellement, j'ai cessé depuis une année. J'ai vendu mes poules sans pouvoir renouveler le cheptel. Une poule pondeuse coûte, aujourd'hui, plus de 400 dinars sans parler des aliments nécessaires et des médicaments», affirme un autre éleveur de la région de Draâ El Mizan qui dit avoir déclaré faillite. Enfin, même si l'espoir est grand chez les aviculteurs de voir leur filière prendre son élan une autre fois, il n'en demeure pas moins que la baisse de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne suffit pas à faire baisser sensiblement les prix du poulet de chair ni des oeufs sur le marché.