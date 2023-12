En dépit de toutes les tentatives pour amorcer une activité boursière opérationnelle et génératrice de richesse, seulement quatre sociétés demeurent cotées à la Bourse d'Alger, depuis son lancement en 1999. Ainsi, le groupe Saidal, la chaîne hôtelière El Aurassi et la compagnie privée d'assurances Alliance Assurances, occupent la scène avec une capitalisation de 15 milliards de dinars et de six titres de créances corporatifs (obligations d'entreprises) émis auprès du grand public dont quatre sont déjà échus. Auxquels se joint le groupe AOM Invest qui évolue dans le secteur du tourisme. Une situation que reflète, la faiblesse du rôle du système financier depuis des décennies, et son impact sur l'économie nationale. Labsence d'une dynamique boursière qui a engendré un fossé ente les investisseurs, les particuliers, et la Bourse. D'où l'interrogation sur les raisons de retards, qui pèsent aujourd'hui sur les capacités de développement et sur l'installation d'une réelle culture boursière. Les véritables raisons de cette stagnation sont inhérentes selon les experts, en premier lieu aux conditions et dispositions juridiques qui régissent l‘entrée en Bourse. Ces derniers s'articulaient autour de l‘obligation de présenter des bilans positifs pour les deux derniers exercices, soit des valeurs mobilières performantes. Or, depuis plusieurs décennies l'Algérie est passée par des crises multidimensionnelles, qui ont compromis l'émergence d'un tissu d'entreprises performantes, et susceptibles d'ouvrir leurs capitaux aux investisseurs. Une configuration économique où 80% des investissements étaient détenus par les entreprises publiques. Cela étant, le passage vers l'économie de marché n'a pas engendré les résultats escomptes, en l'occurrence, la privatisation des entreprises. C'est précisément ces arguments qui ont fait qu'au demeurant les operateurs économiques, n'arrivent pas à faire confiance au système financier, et particulièrement à la Bourse en tant que canal de financement. À ce titre, les raisons sont on ne peut plus claires, et s'établissent autour de l'existence d'autres sources de financement, telles que les investissements sur fonds propres, ou le recours aux crédits bancaires, qui n'imposent pas les mêmes contraintes que celles de l'introduction en Bourse. À cela s'ajoutent d'autres facteurs de réticence des entreprises à ouvrir leur capital, dans la mesure où le caractère familial des entreprises, n' encourage pas l'entrée en Bourse qui, souvent, se présente comme un partage de décision avec les actionnaires et une perte de la maîtrise de l'entreprise. L'explication réside dans le fait que l'introduction en Bourse n'apporte pas ce plus attendu sur le plan de la trésorerie ou sur le développement des activités, justement dû à la faiblesse de l' activité boursière. C'est un cycle fermé où les investisseurs ne gagnent pas en croissance et encore moins en expérience. Cela étant, les dernières années ont apporté des changements notables qui s'articulent autour de nouvelles dispositions juridiques en matière d'investissement, de facilitations fiscales et parafiscales, et une reforme bancaire et financière qui commencent à impacter le paysage économique,notamment à travers les actions de numérisation et un déploiement renforcé des représentations bancaires à l'étranger. Dans ce sens, les récentes orientations d'ouverture du capital de deux banques publiques, renseigne sur une forte volonté politique à changer cette situation, et à adapter le système financier aux ambitions et aux objectifs économiques fixés. Il y a lieu de convenir que l'émergence d'une forte activité boursière demeure un indicateur fiable, d'une monnaie forte, d'une productivité croissante, et par conséquent d'une économie en phase de développement.

Cependant, il n'en demeure pas moins que l' aboutissement à ces paramètres reste tributaire de la réussite de la mise en place de nouveaux paradigmes de gestion et de reformes.

Ces derniers s'articulent au regard des observateurs et des experts autour de l'alimentation qualitative et quantitative du marché financier national en valeurs mobilières, de la professionnalisation des Intermédiaires en opérations de Bourse, de la mise à niveau des systèmes d'information et des plates-formes de négociation, de règlement livraison et de surveillance et supervision, de l'actualisation du cadre réglementaire régissant le marché financier et son adaptation aux standards internationaux et aux spécificités nationales.