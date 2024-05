Des tours modernes, des gratte-ciels aux façades de verre et d'acier ornées de motifs islamiques. Ce n'est pas Kuala Lumpur mais les futures cités de la formule tant attendue de Aadl 3. En effet, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a effectué, hier, une visite de travail dans la cité Aadl 13300 Logements de Sidi Abdellah.

Le ministre a profité de l'occasion pour évoquer la question que tout le monde attend, en l'occurrence le grand retour de la formule location-vente. Il ne s'est pas attardé sur la date de son lancement, qui, comme il l'a déjà précisé, est à sa phase finale. Néanmoins, cette fois-ci, il nous apprend qu'une nouvelle approche a été décidée pour ce que seront les nouvelles cités Aadl. «On va sortir de l'ordinaire en construisant de belles et grandes tours modernes», a-t-il révélé. «Cela donnera un nouveau cachet à nos villes, plus moderne et grandiose», a-t-il ajouté.

Belaribi assure que cette approche permettra une utilisation plus rationnel du foncier, qui se fait de plus en plus rare, notamment dans la capitale.

«Ce qui permettra à plus de personnes d'avoir des logements et très rapidement», a répliqué le ministre. Il assure, dans ce sens, que le cachet de nos villes sera respecté dans ces projets. Il est aussi question de bénéficier de l'expertise chinoise et italienne dans le domaine pour que cela se fasse dans les meilleures conditions.

Il évoque, notamment le problème des ascenseurs. «Il ne se posera plus. Ils seront fabriqués dans le pays. Nous allons lancer une vraie industrie avec ces partenaires», a-t-il annoncé.

«Ces projets auront donc un impact économique important, en plus de leur impact social», soutient-il. Pour le ministre, «impossible n'est pas algérien»! Il donne l'exemple concret du site 13 300 Logements qui a jailli de sous terre en moins de 2 ans. «Il a été lancé à la fin 2021. Vous pouvez voir, aujourd'hui, qu'il est prêt à être livré au mois de juillet prochain», s'est-il réjoui.

Le ministre montre fièrement les infrastructures, de cette cité, extension de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, qui sont en train d'être créées. En plus, des écoles on a pu voir les travaux de stades de proximité et de piscines qui sont en train d'être terminés. «Cette cité est un modèle de ce que seront désormais toutes les cités construites dans le pays. C'est-à-dire avec des centres commerciaux et kiosques au niveau de pôles commerciaux dédiés et sans magasin dans les bâtiments», a-t-il poursuivi avec la même joie. «Plus de 30 infrastructures publiques sont en train d'être finalisées», dit-il. Le ministre de l'Habitat a félicité les travailleurs qui ont réussi ce qu'il qualifie de véritable exploit.

«Je suis fier de ce qu'ils ont réalisé. Grâce à eux des centaines de milliers de familles auront un toit d'ici l'été prochain», explique t-il avec la même fierté. C'est dans ce sens qu'il annonce une nouvelle mégaopération de distribution de logements qui aura lieu à l'occasion de cette date historique. «De grosses surprises attendent les Algériens des 58 wilayas du pays», atteste-t-il. Le ministre évoque la distribution de plus de 40000 logements rien que dans la capitale. Parmi eux ceux de cette nouvelle cité ainsi que d'autres à Sidi Abdellah où 20 souscripteurs devront recevoir les clés de leurs logements. Les Algériens peuvent donc rêver à un horizon urbain réinventé. Avec des tours modernes et des infrastructures de pointe, le visage des villes algériennes s'apprête à changer radicalement. Sous le leadership du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette vision ambitieuse prend forme, offrant à des centaines de milliers de familles un avenir résidentiel prometteur. La date historique du 5 Juillet s'annonce non seulement comme une journée de distribution de logements, mais aussi comme le début d'une nouvelle ère architecturale et sociale pour l'Algérie. Celle de la nouvelle Algérie...