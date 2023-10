La grande militante anticolonialiste et moudjahida, Eliette Loup, n'est plus. Cette brave femme aux convictions inébranlables, résume à elle seule l'épopée de la libération de l'Algérie et de son indépendance après une longue nuit coloniale.

Eliette Loup n'aime pas qu'on la qualifie d'amie de l'Algérie, elle qui est née en 1934 à Birtouta. C'est dire que l'ancrage de cette femme dans ce pays remonte à plus d'un siècle de présence en optant pour un choix difficile et sensible, à savoir celui d'appartenir au Parti communiste algérien (PCA) dans un contexte colonial des plus barbares.

Elle a été arrêtée en 1957, a subi la torture à la villa Sésini dans des conditions inhumaines. Elle a connu ce sort, parce qu'elle a choisi de défendre la cause de son pays, qui aspirait à recouvrer sa souveraineté face à un système colonial de peuplement qui visait à déraciner tout ce qui reste d'algérien et d'authentique. D'ailleurs, à ce propos, elle a rejoint le réseau clandestin qui s'intitulait: «La voix des soldats», dans le but de faire entendre le cri des militaires français qui s'opposaient à la guerre d'Algérie et au régime colonial qui imposait son diktat et sa mainmise sur le peuple algérien.

Eliette Loup était une femme dotée d'un courage exemplaire, elle faisait face à la torture et aux méthodes barbares utilisées par ses bourreaux, avec une témérité si rare. Dans ce sens, elle a rappelé cette période dans ses témoignages en soulignant: «J'étais le dernier maillon de la chaîne, avant que ne soient pris les deux dirigeants, un camarade ayant parlé sous la torture. (...). À la villa Sesini, le régime était la torture systématique pour faire parler. (...) J'ai subi la torture pendant quatre jours et quatre nuits. J'étais attachée, c'est-à-dire liée aux pieds et aux mains comme un mouton (...). «Au bout de quatre jours, ils n'ont rien obtenu, je ne servais plus à rien, ils m'ont transférée à la prison de Barberousse actuelle Serkadji. Il y avait Anna Grecki, Colette Chouraqui, Blanche Moine, l'épouse d'André Moine que j'avais accompagnée jusqu'à la gare de Blida lorsqu'elle dut partir à Oran, rejoindre l'ALN le 15 août. Elle sera arrêtée, torturée avec Gaby Jimenez, Joséphine Carmona, dans les «Coffres du trésor» d'Oran, Jacqueline Guerroudj, condamnée à mort, était également là. Je sortais de la torture, j'étais complètement déboussolée», disait-elle sur sa période passée en prison, subissant la torture.

Serkadji où le quartier des femmes de Barberousse a été immortalisé par ses témoignages, montrant les pratiques criminelles et inhumaines auxquelles se livrait l'administration coloniale française contre les femmes algériennes, qui subissaient toutes les formes de domination et de répression.

Elle décrivait le quartier des femmes de Barberousse en soulignant: «Il est tard, la sonnerie de l'entrée du quartier des femmes retentit, on s'interroge. D'après les bruits, on comprend que ce sont des nouvelles qui arrivent. Nous nous pressions aux portes des dortoirs, les larmes aux yeux, les nouvelles sont mauvaises et les femmes ont l'air épuisé. Elles sourient, heureuses de notre accueil et la phrase «Grib listiqlal ia khouatet!» (Bientôt l'indépendance, les soeurs) revient mille fois. Nous les aidions de notre mieux. Elles nous disaient tout ce qu'elles ont endurées. Toutes ont été torturées, même les vieilles»,

a-t-elle témoigné.

Eliette Loup ne voulait pas vivre la vie des colons qui ont dominé la Mitidja, faisant des autochtones des «khemassa». Elle a choisi de rompre avec le système colonial français, se libérant de ses chaînes à travers le recours à la lutte anticoloniale pour libérer l'Algérie, en signe d'adhésion au processus de la Guerre de Libération nationale.

Elle disait à ce propos: «On était à l'aise sur nos terres et dans notre ferme, avec ses vignes, ses orangers et ses

arbres fruitiers, j'étais avec mes deux soeurs, Raymonde et Rolande, et la seule présence masculine, c'était celle des Algériens, travailleurs agricoles, qui vivaient avec nous au sein de quatre familles. On leur avait construit des demeures dans un coin de la propriété. Ils exerçaient à la ferme», a-t-elle rétorqué.

Elle est restée dans son pays natal, elle n'est pas partie en France, comme l'ont fait beaucoup d'Européens d'Algérie.

Pour elle, c'était clair, c'est une Algérienne à part entière, ce qui veut dire que sa vie est en Algérie et rien qu'en Algérie.

Adieu Eliette Loup, adieu l'Algérienne!