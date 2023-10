C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre journaliste en chef de la rubrique sportive, Mohamed Benhamla, aujourd'hui à l'âge de 37 ans, à la suite d'une longue maladie, ont confirmé ses proches.Au cours de sa carrière, Benhamla a contribué à divers journaux d'information, notamment L'Expression, Info Soir, et l'Authentique, en plus de son travail au quotidien sportif Planète Sport.Les funérailles du regretté auront lieu demain, après la prière du vendredi, au cimetière de Amroussa à Bouinan, situé à Blida. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. Repose en paix, cher ami.