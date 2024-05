Le FLN a honoré, hier, un certain nombre d'anciens journalistes en présence de la quasi-totalité des responsables des médias publics et privés ainsi que Mohamed Chafik Mesbah, conseiller du président de la République, chargé des affaires politiques. Le directeur de publication du journal L'Expression, Ahmed Fattani, figure sur la liste des heureux lauréats. Le vieux parti estime que le directeur du quotidien L'Expression, directeur et fondateur du défunt journal Liberté est une plume qui a beaucoup apporté à la presse nationale. Ayant à son actif un long et remarquable parcours, Ahmed Fattani a affûté ses armes au journal El Moudjahid et à l'APS, au bureau de Tunis.

Les journalistes distingués à l'image du défunt Noureddine Naït Mazi, Omar Ourtilane, Belkacem Ahcene Djaballah, ancien professeur associé en journalisme et communication, l'ancien porte-parole du FLN, Aïssa Kassa, Saâd Bouakba, l'ancien directeur de l'hebdomadaire El Moudjahid, Mohamed Si Fodil, l'ancien président- directeur général du groupe Echourouk, le défunt Ali Fodil...etc., ont été récompensés par le secrétaire général du vieux parti, dont certains à titre posthume, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Dans ce sillage, le patron du FLN, qui compte perpétuer cette tradition, a révélé sa nouvelle initiative qui consiste à lancer un prix pour les journalistes afin de récompenser «les meilleurs talents» dans ce domaine. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du FLN, a souligné le rôle important de la presse nationale et de ses acteurs dans la lutte et sa riposte contre les attaques médiatiques hostiles et trompeuses contre l'Algérie», avant d'appeler tous les médias nationaux à se mobiliser pour «faire face aux rumeurs et aux mensonges que certaines parties et certains pays cherchent à propager et d'autres fake news». Il a également évoqué «la nécessité d'élaborer une stratégie médiatique efficace pour déjouer les complots et faire face à la guerre cybernétique ou guerre de quatrième génération qui cible l'Algérie».

Cette guerre, a-t-il poursuivi, «s'inscrit dans le cadre de plans aux facettes multiples s'attaquant à notre pays à travers des complots savamment orchestrés pour saper le décollage de l'Algérie en raison de son soutien et position constante en faveur des causes justes...». Aux yeux de l'homme fort du FLN, «la liberté des médias est consacrée à l'article 54 de la Constitution de 2020...». Il n'a pas tari d'éloges sur les réformes et réalisations du chef de l'État, dans ce domaine, durant son premier mandat. Il a, en outre, rendu hommage aux hommes de la presse qui ne sont plus de ce monde. Il a également souhaité «voir le secteur de l'information réaliser un saut qualitatif, et à notre pays davantage de progrès, de prospérité, de sécurité et de stabilité».

Pour rappel, Benmbarek a déclaré, récemment, que «le FLN en tant que force consciente de l'ampleur des menaces qui ciblent l'Algérie, est prêt à contribuer au succès de la prochaine fête électorale». Toutefois, la position du FLN par rapport à cette question ne sera connue qu'«à l'issue de la session extraordinaire du comité central qui se tiendra après la convocation du corps électoral, prévu le 8 juin prochain». Ce parti à l'instar de la majorité des formations politiques scrute l'annonce officielle du chef de l'État avant de se prononcer et se jeter dans la course électorale.