Ahmed Attaf a affirmé que le Mouvement des non-alignés ( MNA) doit apporter un surcroît de soutien à ce peuple en lutte contre l’occupant israélien. Une preuve supplémentaire qu’Alger ne rate aucune tribune pour plaider la cause du peuple palestinien. Et de mettre devant leur responsabilité les États, les institutions de l’ONU et autres entités. C’est ce qui ressort de la participation du ministre des Affaires étrangères, hier, à Kampala (Ouganda), à la réunion ministérielle préparatoire du 19e Sommet du MNA. Ce dernier est prévu, vendredi et samedi, sous le thème «Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée». Le document final de Kampala, sera adopté par les ministres des Affaires étrangères et déclaré samedi lors du sommet des chefs d’État.

Plus que jamais, la cause palestinienne a besoin de davantage de soutien de ce mouvement, a affirmé Ahmed Attaf devant les présents à cette réunion. Il a estimé qu’au vu de son poids moral, le MNA peut renforcer la pression diplomatique sur l’entité sioniste qui poursuit ses attaques contre les populations palestiniennes. À l’activisme de l’Algérie au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, est venue s’ajouter l’action judiciaire que mène Pretoria auprès de la Cour de justice internationale ( CIJ). C’est dans ce contexte que Attaf a relevé la nécessité pour le MNA d’apporter son soutien à la cause palestinienne. Il a déclaré attendre du prochain sommet « une position forte et ferme » à l’égard de la cause palestinienne. Cette dernière passe par une phase qu’on pourrait qualifier de «plus dangereuse et de plus critique de son histoire», a fait observer le ministre des Affaires étrangères. D’où l’urgence d’une convergence des efforts diplomatiques pour mettre fin à « la funeste machine israélienne dans la bande de Ghaza, a recommandé Ahmed Attaf. Il s’agit, d’abord, pour ce dernier de demander des comptes aux responsables des crimes que l’armée israélienne continue de commettre en Palestine depuis le 7 octobre avec un triste bilan de plus de 24000 victimes. Il s’agit, aussi, d’accélérer l’établissement de l’État palestinien indépendant et souverain comme solution radicale et définitive au conflit dans son ensemble, a expliqué Ahmed Attaf. Dans son argumentaire, Attaf a mis en avant l’héroïsme du peuple palestinien sous occupation depuis 1945. Il a souligné, à cet égard, que le peuple palestinien a inspiré le monde avec ses sacrifices incommensurables et sa résilience légendaire. Une raison de considérer que faire pression sur l’occupant israélien, c’est le moins que nous puissions faire pour mettre un terme définitif à des décennies d’impunité qui ont permis à l’occupant israélien de causer les dommages les plus atroces à la légitimité du projet national palestinien historique. Au sujet de la plainte intentée par l’Afrique du Sud contre l’entité sioniste devant la CIJ pour génocide à Ghaza, Ahmed Attaf a affirmé que cette initiative doit être saluée et recevoir tout notre soutien, car elle va dans la bonne direction. Par la même occasion, Ahmed Attaf a mis en avant l’engagement de l’Algérie à imprimer un nouvel élan au rôle actif du MNA dans la conjoncture internationale. Cet engagement qui peut compter sur la présence de l’Algérie au Conseil de sécurité. Cette présence qui servira la préservation des intérêts de cet ensemble et à la promotion de ses objectifs et initiatives. Ce sommet est pour l’Algérie une autre occasion précieuse d’imprimer un nouvel élan au rôle actif, efficace et influent de notre ensemble dans la conjoncture internationale avec son lot de défis et de menaces à tous les niveaux et dans tous les domaines. Attaf a formé le vœu de voir ce nouvel élan promouvoir davantage les valeurs, principes et idéaux sur lesquels a été fondé le MNA et qui s’avèrent plus que jamais nécessaires dans la conjoncture internationale actuelle.

Le MNA compte 120 pays : 53 d’Afrique, 39 d’Asie, 26 d’Amérique latine et des Caraïbes et deux d’Europe. Il comprend également 17 autres pays observateurs et 10 organisations observatrices.