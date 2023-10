En visite de courtoisie au journal L'Expression, Therese Loken Gheziel, ambassadeur du royaume de Norvège en Algérie, a confirmé la tenue, du 16 au 18 octobre prochain, de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères africains et leurs homologues des pays nordiques.

La paix, la sécurité en Afrique, le développement durable et le développement économique, sont des thèmes qui seront abordés durant ce rendez-vous qui représente «pour la Norvège un grand événement diplomatique et politique qui rassemblera, à Alger, une vingtaine de pays africains», a estimé Madame Therese Loken Gheziel. L'engagement des pays nordiques qui dure depuis plusieurs décennies s'est articulé autour des intérêts des Africains, des partenariats sur le long terme ainsi que le renforcement des capacités en Afrique. Les pays nordiques «souhaitent écouter et comprendre le point de vue de l'Afrique et voir ce qu'on peut faire ensemble», a expliqué l'ambassadeur du royaume de Norvège indiquant qu' «un rapport de recherche sur la coopération des pays nordiques en matière de paix et sécurité en Afrique sera également présenté lors de ce rendez-vous». Coordonnée par l' Institut de politique étrangère norvégien, ce rapport sera une des bases des discussions ministérielles.

Oslo fut une très belle promesse de paix

Ce sommet informel interviendra également au moment où les autorités du Niger ont accepté la médiation algérienne. Farouchement opposée à une intervention armée aux effets catastrophiques sur la sécurité régionale, l'Algérie a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger «un plan de transition de six mois» avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique, au lieu des trois ans qu'ils ont suggérés. Alger propose des discussions politiques «pendant six mois au maximum (...) avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion», sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par «une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique», afin de conduire au «rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays».

Il sera également question de paix car ce rendez-vous d'Alger coïncide avec le trentième anniversaire des accords d'Oslo. En septembre 1993, Israël et l'Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) signaient à Washington les accords d'Oslo marquant la fin des hostilités entre les deux parties. Une entente historique. Une très belle promesse de paix qui n'a pas tenu longtemps...

Trente ans plus tard, la question palestinienne, plus que jamais ardente, a été remise au centre de l'actualité par cette série de normalisations de pays arabes avec Israël. «Les faits sont là. Comment réagir?», interroge et s'interroge l'ambassadeur Loken Gheziel. Au lieu de s'opposer à cette dynamique, il faut en tirer profit. «Nous soutenons une solution à deux États», réafirme-t-elle

Accompagnée de sa fille Nora, l'ambassadeur Therese Loken Gheziel a été accueillie par le directeur du journal, Ahmed Fattani ainsi que le staff rédactionnel. Durant cette rencontre très conviviale, l'hôte de L'Expression a eu droit à un long exposé sur la situation de la presse en Algérie et son combat contre le terrorisme durant la décennie rouge.