En visite officielle en Algérie, depuis dimanche, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a été reçu, hier, en audience par le président de la République. Cette rencontre, qui relève de la tradition en pareille circonstance, n’en traduit pas moins la qualité des relations entre l’Algérie et la Turquie. Parfaites au plan économique, ces relations sont caractérisées sur le volet politique par un respect mutuel, basé sur la non-ingérence et un dialogue permanent. Il faut dire qu’à aucun moment il y eut une brouille entre Alger et Ankara, malgré quelques divergences de vue sur des questions régionales et internationales.

Cette réalité du partenariat algéro-turc a été mise en évidence par le propos du ministre turc des Affaires étrangères, au sortir de l’entretien que lui a accordé le président de la République. Dans sa déclaration, Hakan Fidan a annoncé une visite du président Tebboune à Ankara à l’occasion de la réunion stratégique de haut niveau qui se tiendra dans le courant de cette année. Le ministre truc a indiqué que «la relation algéro-turque se renforce grâce à la confiance respective», assurant que « la Turquie demeurera une amie fidèle de l’Algérie». Une amitié, dira le ministre, qui ouvre des perspectives sur « la coopération dans l’industrie de défense». À ce propos, il a annoncé que dans ce domaine «des projets peuvent être concrétisés».

Cette marque de confiance, la Turquie la traduit dans un dialogue franc «sur les questions régionales». Hakan Fidana évoqué le conflit en Libye et a affirmé : «Nous encourageons le dialogue en Libye», mettant ainsi l’Algérie et la Turquie sur la même longueur d’onde. Même appréciation sur le Sahel. « Nous soutenons la vision de l’Algérie qui entend régler les problèmes par le dialogue », a assuré le ministre turc des Affaires étrangères. La question palestinienne a figuré au menu de l’entretien. «Nous avons abordé le génocide en Palestine (…) Nous suivons avec intérêt les position de l’Algérie en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous constatons les succès de l’Algérie dans ses actions auprès de l’ONU», a dit le ministre.

La qualité de la relation entre les deux pays n’a pas échappé au ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Lors de son allocution à l’ouverture de la 3e session de la Commission algéro-turque de planification, qui s’est tenue, hier, à Alger, le ministre a loué, chiffres à l’appui, l’excellence du partenariat entre Algériens et Turcs. Attaf en a voulu pour preuve que «les échanges commerciaux ont atteint des chiffres sans précédent, s’élevant à au moins 6 milliards de dollars».

Cette barre n’a, en réalité, rien de psychologique et peut être dépassée en raison du fait que les montants «sont susceptibles d’augmenter compte tenu des opportunités d’échanges et d’investissements». Son homologue truc a réitéré l’ambition des 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux.

Soulignant le rôle majeur des deux présidents, algérien et turc, Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan, le ministre algérien a indiqué que «les opportunités d’investissement et d’échanges concernent des secteurs stratégiques vitaux tels que les travaux publics, la sidérurgie et le textile». Domaine où les entreprises turques excellent et se placent sur le haut du pavé en Algérie, avec des projets qui font des chiffres d’affaires à l’export supérieurs au milliard de dollars, tous secteurs confondus. Ahmed Attaf poursuit en affirmant qu’«il existe des opportunités d’investissement dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables».

Une autre sphère de croissance très intéressante au regard des accords signés entre l’Algérie et des pays européens sur l’approvisionnement du Vieux-Continent en énergie renouvelable.

Les 1400 entreprises économiques turques connaissent parfaitement le potentiel algérien, et leur ministre des Affaires étrangères souscrit au discours de son homologue algérien, relevant «le niveau exceptionnel atteint par les relations algéro-turques dans de nombreux domaines, notamment commerciaux et économiques, grâce aux nombreux investissements fructueux». Hakan Fidan n’a pas manqué de souligner «un rapprochement des points de vue» entre son pays et l’Algérie «sur de nombreuses questions internationales face aux nouveaux et grands défis imposés par les conditions internationales actuelles». Une volonté donc de construire un partenariat solide dans une logique de dialogue ininterrompu.