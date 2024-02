L'action diplomatique de l'Algérie tend à s'animer. Avec la tenue, avant-hier, à Moscou, de la première session des consultations algéro-russes et l'annonce de la visite, demain à Alger, du ministre espagnol des Affaires étrangères, c'est le rythme de l'activité de la coopération qui se densifie. Ces deux activités ont été précédées par celle du vice-chancelier allemand. Si les discussions qu'a eues le responsable allemand ont été dominées par les questions énergétiques, tout porte à croire que le spectre des débats et des échanges sera plus large, probablement dans les prochaines semaines, en ce qui concerne la coopération algéro-française. D'autant plus que la voie a été dégagée à la faveur de la récente séance de travail opérationnelle entre le patronat des deux pays. Le Conseil du renouveau économique algérien (Crea), côté algérien, et le Mouvement des entreprises françaises (Medef), côté français. La séance a permis en effet d'acter officiellement la mise en place du Conseil d'affaires algéro-français (Caaf) entre les deux parties. Comme elle a été mise à profit pour définir les modalités de travail en commun pour le rendre opérationnel. Cette séance de travail semble ainsi donner de l'ambition aux opérateurs pour impulser un nouvel élan à la coopération entre les deux parties. Le Crea a affirmé qu'en se basant sur les nouveaux textes du Code des investissements, il s'agit d'encourager des partenariats de coproduction et de création de joint-ventures entre les membres des deux organisations patronales.

Pour l'année en cours, les deux parties vont s'entendre sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la digitalisation pour faire émerger des approches communes. Au cours de l'année 2024, les groupes de travail se réuniront alternativement à Paris et à Alger aux fins d'aboutir rapidement à la concrétisation des objectifs fixés, a fait savoir le Crea.

Le mois de février a été par ailleurs entamé par la signature d'un nouvel accord entre l'Algérie et l'Italie en vue de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. Objectif: s'adapter aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, le crime électronique et économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains. Le même mois de février sera clôturé, selon toute vraisemblance, par la tenue à Alger du Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz.

Le président Tebboune a mis en avant, mardi dernier, la détermination de l'Algérie à réunir toutes les conditions de succès de la 7e édition du forum de ce cartel du gaz, considérant que la préservation de cette ressource précieuse et son exploitation est une responsabilité partagée.

Il a relevé que la session d'Alger se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socio-économique, étant l'une des principales sources d'énergie alternatives, propres et respectueuses de l'environnement.

Le Sommet verra la participation des chefs d'État, de ministres et de hauts responsables des pays membres, au nombre de 12 (l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes unis et le Venezuela) ainsi que les pays observateurs du Gecf, au nombre de 7 (L'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique, et le Pérou).

L'organisation d'un évènement aussi important en Algérie dans une conjoncture très particulière, marquée par l'importance cruciale du gaz dans la sécurité énergétique et dans la transition énergétique traduit le rôle important que joue l'Algérie au sein du Gecf, en tant que membre fondateur, et sur la scène énergétique internationale en tant que fournisseur fiable de l'énergie.

À travers la «Déclaration d'Alger» qui couronnera les travaux de ce Sommet, il s'agira pour l'Algérie, en sa qualité de membre fondateur du Gecf, de contribuer avec les pays membres de cette organisation à façonner l'avenir énergétique en tant que défenseur mondial du gaz naturel et plate-forme de coopération et de dialogue. Autant dire que c'est un évènement majeur qu'abritera l'Algérie dans un contexte particulier dans lequel le pays doit confirmer son rôle important sur la scène énergétique mondiale. Et qui couronnera l'entrain de l'action diplomatique de l'Algérie avec ses divers partenaires.