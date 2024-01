L'Algérie a réaffirmé son soutien au Soudan, qui fait face aux «forces du mal», a déclaré le président Tebboune. Ce dernier s'est exprimé dans une déclaration conjointe avec le président du Conseil de souveraineté transitoire de l'État du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan Abderrahmane, qui a entamé, hier, une visite officielle de deux jours en Algérie. «L'Algérie se tient aux côtés du Soudan pour surmonter la conjoncture difficile et faire face aux forces du mal qui le ciblent», a affirmé le président Tebboune.

Le chef de l'État a rappelé, à cette occasion, que l'Algérie a toujours favorisé le règlement des différends et des conflits internes par une approche purement interne, loin de toute forme d'ingérence étrangère. Il a relevé, dans ce sens, que le dernier mot revient au peuple soudanais dans toutes ses composantes. Abdelmadjid Tebboune s'est, à cet égard, convaincu que le Soudan «saura surmonter» cette épreuve induite par «un acharnement éhonté à son encontre».

Le président de la République a rappelé les relations fraternelles «séculaires fondées sur les liens de coopération étroite et le respect mutuel» unissant les deux peuples, algérien et soudanais. Il a salué, par ailleurs, la position du Soudan qui soutient l'Algérie en sa qualité de membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé que l'Algérie oeuvrera durant son mandat au sein du Conseil de sécurité à soutenir les causes justes dans le continent africain et à travers le monde et à endiguer les conflits et tensions qui constituent désormais une menace pour la stabilité des États et la quiétude des peuples. Il a affirmé «la convergence» des vues de l'Algérie et du Soudan sur de nombreuses questions régionales et internationales.

De son côté, le président du Conseil de souveraineté de l'État du Soudan a affirmé que son pays faisait face à «une conspiration ourdie de connivence avec des parties régionales et internationales». Il a fait état de sa «satisfaction» de savoir l'Algérie présente à toute table de débat ou de négociations arabe ou régionale.

L'Algérie «a toujours soutenu» le Soudan et le peuple algérien «est connu pour son nationalisme et sa défense des causes justes», a affirmé le général Al-Burhan. Ce dernier s'est félicité de «la convergence de vues avec l'Algérie sur de nombreuses questions de l'heure». Al-Burhan a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, en qualité de représentant du président Tebboune.

Pour rappel, le Soudan vit une situation de crise de pouvoir depuis le printemps dernier. L'Algérie avait alors appelé toutes les parties soudanaises à cesser les combats et à faire prévaloir le dialogue afin de surmonter les différends aussi complexes soient-ils et d'oeuvrer à privilégier l'intérêt suprême de la patrie. C'était suite aux affrontements graves avec des armes lourdes survenus dans la capitale, Khartoum, entre les forces de l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR). Depuis, Alger défend toute action visant à restaurer l'ordre au Soudan.