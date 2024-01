Dans une déclaration à L'Expression en marge d'un séminaire organisée, hier, à Alger, sur l'économie circulaire, Janna Van Der Velde, ambassadrice du royaume des Pays-Bas en Algérie, a affirmé que «la coopération économique avec l'Algérie est très importante pour nous».

La diplomate hollandaise a renchéri en déclarant: «On veut développer les domaines de l'agriculture surtout l'agriculture durable, même si la coopération entre les entreprises néerlandaises et les entrepreneurs algériens est forte». Et d'ajouter: «Outre l'agriculture qui est vraiment intéressante pour nous, il y a le secteur des transports et de la logistique où les pays sont très forts, et nos entreprises sont très intéressées de travailler ici en Algérie»

L'ambassadrice a ajouté que «les énergies renouvelables sont également un domaine très intéressant pour nous, et on est très actif de développer ce secteur aux Pays- Bas et on est très intéressé de travailler avec l'Algérie et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui». «Pour nous, l'économie circulaire est quelque chose de très important et on est là pour partager notre expérience avec l'Algérie», a-t-elle conclu. La journée d'hier a été organisée à l'Usthb de Bab Ezzouar. Il s'agit d'une journée d'étude sur l'économie circulaire et les changements climatiques.

Un rendez-vous qui s'inscrit dans la dynamique des activités menées sous tutelle du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables et visant à promouvoir la gestion intégrée des déchets, l'Agence nationale des déchets, en coopération avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'Usthb. Karim Ouamane, le DG de l'AND a, durant son allocution, souligné que «l'Agence est en processus d'accréditation auprès du Fonds Vert Climat». «Cette démarche souligne son engagement à mobiliser des financements pour soutenir des initiatives en faveur de l'adaptation et de l'atténuation des changements climatiques liés aux déchets», a-t-il davantage expliqué.

Le même responsable a, par ailleurs, soutenu que l ‘Agence qu'il dirige «est en train d'adapter son approche de communication et de sensibilisation». «Elle vise à mieux informer et sensibiliser le public sur les défis climatiques liés aux déchets, et à encourager les comportements responsables en matière de gestion des déchets», a-t-il précisé.

Le DG de l'AND n'a pas manqué l'occasion de souligner sa reconnaissance envers les deux institutions, à savoir l'Usthb et l'ambassade des Pays- Bas en Algérie, «pour leur engagement et leur soutien indéfectible». «Leur contribution a permis de rassembler aujourd'hui des experts, des chercheurs, des décideurs et des acteurs clés du domaine de l'économie circulaire et des changements climatiques», s'est-il félicité.

Cet évènement a été une occasion pour les participants de découvrir des ouvrages sur la relation entre gestion des déchets et changement climatique, ainsi que de faire la lumière sur les défis nationaux et internationaux dans ce domaine. Des solutions adoptées pour réduire le phénomène mondial du changement climatique ont été présentées à l'occasion par les experts algériens et néerlandais. Après avoir brandi leurs expériences en la matière par le biais des chercheurs et experts dans le domaine, les deux parties ont échangé sur les méthodes suivies, qu'elles soient technologiques, économiques, politiques ou sociétales.