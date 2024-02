«Le gaz est un levier sur la base duquel on peut avoir des ambitions stratégiques», avait déclaré, il y a un peu plus d’une année l’expert pétrolier international, Mourad Preure. Une opportunité exceptionnelle pour l’Algérie qui possède des potentialités avérées remarquables pour jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l’énergie, au niveau mondial. L’Allemagne, première économie d’Europe, un partenaire de choix du secteur a clairement affiché ses intentions pour renforcer la coopération énergétique entre les deux pays. Le vice-chancelier d’Allemagne et ministre fédéral de l’Économie et du Climat, Robert Habeck a, à cet effet, été reçu jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une rencontre de haut niveau alors qu’Alger s’apprête à abriter, du 29 février au 2 mars, un des plus grands rendez-vous planétaires du secteur de l’énergie : le 7e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz.

Les discussions entre le vice-chancelier d’Allemagne et ministre fédéral de l’Économie et du Climat, Robert Habeck et le ministre de l’Énergie et des Mines ont été très denses à propos du renforcement de la coopération énergétique. La rencontre entre les deux hommes s’est tenue le 8 février au siège du ministère en présence des P-DG de Sonatrach et Sonelgaz, et des cadres du ministère, côté algérien, de l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie Elisabeth Wolbers, et de la délégation accompagnant Robert Habeck, côté allemand. La rencontre a porté sur les relations bilatérales algéro-allemandes, notamment l’état du partenariat stratégique dans les domaines de l’énergie, indique un communiqué du département de Mohamed Arkab. Les deux parties se sont félicitées des dispositions mises en œuvre avec les partenaires allemands dans le secteur de l’énergie, notamment dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique, à travers les équipes d’experts des deux pays. La volonté de renforcer la coopération dans les domaines de la formation, de l’assistance technique et du renforcement des capacités, a été soulignée, à ce propos.

Un projet expérimental. Sa concrétisation permettra à l’Algérie et l’Allemagne de produire de l’hydrogène vert à Arzew (Oran), dans le cadre du plan d’action dans ce domaine entre les deux pays. le vice-chancelier d’Allemagne et ministre fédéral de l’Économie et le ministre de l’Énergie et des Mines l’ont annoncé jeudi au terme de la signature de plusieurs accords entre les deux parties et des travaux d’une table ronde consacrée au débat de dossiers de coopération d’intérêt commun, à l’instar des énergies renouvelables et du développement du Corridor sud H2. Un projet visant à relier l’Algérie à l’Europe via l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche, en vue d’exporter cette ressource à l’avenir. Il se fera à travers la réalisation d’un projet expérimental de production d’hydrogène vert sur le site de Sonatrach à Arzew dans la wilaya d’Oran. D’une capacité de 50 mégawatts ? il bénéficiera d’une contribution financière du gouvernement allemand à hauteur de 20 millions d’euros.

L’Algérie ne pouvait trouver meilleur partenaire que l’Allemagne, pays pionnier dans ce domaine. La volonté de l’Algérie de tirer profit de la technologie allemande et de son progrès dans ce domaine a été, par conséquent, affichée par le ministre de l’Énergie et des Mines. « L’Algérie est en phase de transition énergétique et a besoin de cet appui technologique », a souligné le successeur de Abdelmadjid Attar. La signature d’une déclaration d’intention commune sur la coopération dans le domaine de l’hydrogène constitue « un partenariat concret entre les deux pays et vise à promouvoir la coopération dans le domaine des énergies renouvelables », a affirmé pour sa part le vice-chancelier d’Allemagne et ministre fédéral de l’Économie et du Climat. L’Algérie constitue « un partenaire privilégié pour l’Allemagne et pour l’Europe, grâce à ses excellents potentiels et son importante infrastructure à l’instar des pipelines de transport de gaz naturel traversant la mer méditerranéenne », a-t-il ajouté. Concernant cette question la société nationale des hydrocarbures Sonatrach a paraphé avec la société allemande, VNG Handel &VertriebGmbH, un contrat d’approvisionnement en gaz naturel sur le moyen terme.