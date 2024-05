Une convention de coopération portant sur plusieurs domaines, a été signée, lundi, entre la wilaya d'Alger et la ville de Marseille (Sud de la France), en présence du wali, Mohamed Abdennour Rabehi, et le maire Benoit Payan. La convention de coopération porte notamment sur "l'ingénierie urbaine, la valorisation du patrimoine, la préservation de l'environnement, et le sport", a précisé Rabehi, soulignant qu'il s'agit d'"axes prioritaires qui pourraient être élargis à d'autres domaines en fonction des attentes des populations des deux villes".Le wali d'Alger a fait part, à cette occasion, de son engagement à "ne ménager aucun effort" en vue de favoriser une approche portant sur un développement durable d'Alger et de Marseille, "deux villes majestueuses" de la Méditerranée, a-t-il dit.Dans l'objectif de faire d'Alger une grande capitale méditerranéenne, les autorités ont lancé quatre plans d'aménagement, de réhabilitation et de modernisation, des plans qui permettront de réhabiliter son tissu urbain, de moderniser ses réseaux de transport et de réaménager sa façade maritime.Dans une déclaration en marge de la cérémonie de signature de la convention, le maire de Marseille a salué "la volonté politique" des deux parties pour renforcer la coopération à travers des projets au profit des citoyens de ces deux grandes villes méditerranéennes. Durant son séjour à Alger, la délégation française, conduite par le maire de la ville de Marseille, effectuera des visites dans plusieurs monuments de la capitale, entre autres, la Basilique de Notre Dame d'Afrique, la Casbah, le Jardin d'Essais, le musée des Beaux Arts et le Sanctuaire des martyrs.