La tenue, hier, à Pékin des travaux de la 8e session du Comité mixte algéro-chinois a été mise à profit pour une évaluation de ce qui a été accompli en matière de coopération. Elle a été aussi celle de la projection pour un renforcement de la coopération économique et commerciale. Cette session a été présidée, côté algérien, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Le gouvernement chinois a été, quant à lui, représenté par le ministre du Commerce Wang Wentao. L’accent a été mis, lors de cette rencontre, sur les efforts déployés pour entretenir la qualité des relations bilatérales algéro-chinoises.

Ces relations ont été d’ailleurs consolidées à la faveur de la visite d’État effectuée par le président Tebboune à Pékin au mois de juillet dernier, a souligné un communiqué du département de l’Habitat. Cette visite a été couronnée par la signature de 19 documents comprenant des accords et mémorandums d’entente. La signature de ces documents attestait l’excellence de la coopération algéro-chinoise. Les deux Présidents ont salué alors le niveau de coopération et de coordination bilatérales à tous les niveaux. Dans le volet économique, les deux parties se sont félicitées de l’évolution du volume de leurs relations économiques et commerciales. Alger et Pékin ont réaffirmé leur détermination à approfondir le partenariat économique et consolider la coopération pratique dans tous les domaines. Il s’agit d’œuvrer à l’augmentation du volume des échanges commerciaux et à faciliter les exportations hors hydrocarbures algériennes vers la Chine. Il était aussi question d’augmenter le volume des investissements qualitatifs chinois, à la faveur des multiples avantages qu’offre la nouvelle loi sur l’investissement en Algérie.

Et c’est dans ce contexte qu’a été annoncée l’ambition d’investir 36 milliards de dollars dans divers domaines. «Cette visite a ouvert toutes les perspectives d’investissement entre les deux pays amis, avec un volume de 36 milliards de dollars dans divers domaines grâce à des mégaprojets entre les deux pays», a affirmé le chef de l’État lors de sa visite d’État en Chine. Secteurs ciblés : l’industrie, les technologies modernes, l’économie du savoir, les transports et l’agriculture. Et c’est dans l’objectif de donner un coup d’accélérateur à cette ambition qu’intervient la 8e session du Comité mixte algéro-chinois. À Pékin, Belaribi et son vis-à-vis chinois ont convenu d’encourager « davantage les initiatives fondées sur l’investissement direct, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant ». Belaribi a exprimé, à cette occasion, sa « satisfaction » quant à la volonté des deux pays à étendre leur coopération au domaine de la justice, concrétisé par la signature de documents juridiques communs, selon le communiqué du ministère de l’Habitat. Cette dernière rappelle que la coopération entre l’Algérie et la Chine couvre plusieurs secteurs vitaux, notamment l’agriculture, l’énergie, l’industrie, la santé, les énergies renouvelables, les transports et des services, ainsi que les équipements de base.

La même source a relevé que la tenue de cette rencontre coïncide avec la célébration, par les deux pays, du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Une étape vraisemblablement propice pour une évaluation des acquis et une projection de ce qui pourrait être accompli à l’avenir.