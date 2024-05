Le nord-est de l'Algérie, notamment aux wilayas d'El Tarf, Oum El Bouaghi, Tébessa et Souk Ahras, vit un nouveau printemps. La région, représentant le poumon de l'Algérie, renaît de ses cendres après les incendies meurtrières de 2021. Les forêts denses de cette région fleurissent de nouveau. Le bourgeonnement des jeunes pousses de pins ne peut passer inaperçu. C'est un autre décor que celui observé par nos soins, il y a de cela près de trois ans, quand des incendies ont ravagé tout sur leur passage, endeuillant plus d'une trentaine de wilayas du Nord. En 2021, les images étaient apocalyptiques. Nous sommes de nouveau sur le même site pour constater un autre décor et observer une autre mission. Des hélicoptères et des moyens aériens étaient à l'oeuvre pour une mission assez spéciale. Il s'agit d'un exercice international de simulation d'incendie qui s'inscrit dans le cadre de l'application du programme d'action opérationnel, de la direction générale de la Protection civile. Une manoeuvre de grande envergure dans le domaine de l'extinction des incendies de forêts et les techniques et les méthodes opérationnelles de lutte utilisées avec la participation des équipes spécialisées des colonnes mobiles algériennes et tunisiennes au niveau des wilayas de Tébessa et Souk Ahras après «le signalement» de deux départs de feu, soit un incendie dans chaque wilaya.

Le scénario tracé prévoit une propagation rapide des feux vers le pays voisin et frère, la Tunisie. Il sera, de ce fait, fait appel à l'activation de l'accord bilatéral entre l'Algérie et la Tunisie dans le cadre de l'aide et de l'assistance mutuelle en cas de sinistre. Côté algérien, il y a eu la mobilisation de plus de 400 soldats du feu de divers degrés, en plus de la réquisition de six colonnes mobiles pour la wilaya de Tébessa. Les secouristes sont venus des wilayas de Batna Oum el Bouaghi Khenchla M'sila, et El Oued pour appuyer leurs collègues. Six autres colonnes ont été dépêchées à Souk Ahras. Les secouristes de Skikda, Guelma, Sétif, Souk Ahras, El Taref et Constantine ont été réquisitionnés après le «signalement» d'un total de 6 nouveau départs de feu. Les minutes passent et les choses se compliquent davantage. Compte tenu de la propagation rapide des feux vers la Tunisie, le wali est immédiatement alerté. Saïd Khelil donnera son aval pour déclencher le plan Orsec. Il a débarqué dans les minutes qui suivirent. Les différents moyens des modules composant le plan d'intervention de la wilaya après le déclenchement du plan Orsec des deux wilayas. Comme dans les situations réelles, les moyens aériens ont été réquisitionnés. À Tebessa le bombardier à eau, doté d'une capacité de 12000 litres, le Beriev 200 est entré en action pour stopper la propagation des flammes. Deux des avions Air Craft dotés d'une capacité de 3000 litres chacun et nouvellement acquis par le pays sont intervenus pour parfaire l'action de lutte engagée depuis le ciel. La spécificité de ces appareils est leur précision dans le largage, étant donné qu'ils peuvent se rapprocher au maximum des flammes, explique dans ce sillage le colonel Nassim Bernaoui. Chose aussitôt confirmée sur le terrain. Les interventions des Air Craft sont «chirurgicales». Dans ce sillage, le wali de Tebessa n'a pas manqué de faire part de sa satisfaction des efforts engagés sur le terrain sous la supervision des hauts gradés de la Protection civile. Il faut dire qu'il a émis certaines réserves. Le wali a, sur la lancée, affirmé que le but, à travers cet exercice consiste à apprendre des erreurs. En réponse, à une question de L'Expression, il a affirmé que des rapports d'évaluation des différents organes de commandement de l'exercice, à savoir le directeur de l'animation, le commandant du poste de commandement et le chef de poste de commandement fixe vont être rédigés. Au niveau des sites prévus dans le contexte de l'exercice de simulation de Bakkaria, une zone forestière par excellence, un travail titanesque avait été déjà accompli par les garde-forestiers, en applications des recommandations de la Dgpc. Différentes tranchées prévues pour freiner la propagation des flammes dans les espaces difficiles d'accès et impraticables dans la wilaya de Tebessa et Souk Ahras qui, auparavant, compliquaient la tâche des secouristes, ont été creusées. Le rafraîchissement des tranchées est également posé comme recommendations de la part des hauts gradés de la Protection civile. D'autres points plus sensibles sont identifiés à Souk Ahras, notamment du fait que la frontière algéro-tunisienne traverse un massif forestier beaucoup plus important. Sur place, des véhicules de station mobile de liaison satellitaire à travers le satellite algérien Alcomsat 1, assurant la liaison entre le poste de commandement opérationnel sur le lieu du sinistre et le centre de coordination nationale à la Dgpc. L'objectif assigné à l'exercice pratique consiste à évaluer les résultats des équipes intervenantes algériennes et tunisiennes.