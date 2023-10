Les délégations algérienne et américaine ont procédé à des "échanges approfondis" au cours des travaux de la 6e session du dialogue stratégique algéro-américain, tenus mercredi à Washington, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger."Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale entre l'Algérie et les Etats-Unis, a permis aux deux parties de procéder à une évaluation de leur partenariat et de discuter des perspectives de son approfondissement", lit-on dans le communiqué.Dans ce cadre, "une importante délégation algérienne multisectorielle, conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane, a procédé avec des représentants de plusieurs administrations américaines à des échanges approfondis dans le cadre des groupes de travail consacrés aux questions politiques, sécuritaires, économiques et culturelles", poursuit le texte.En marge de cette session, Magramane s'est entretenu avec la sous-secrétaire d'Etat américaine en charge du Proche-Orient, Barbara Leaf, a-t-on fait savoir."L'échange a porté sur les perspectives de la coopération bilatérale et les questions régionales d'intérêt commun", conclut le communiqué du ministère.