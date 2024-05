Un lac artificiel, des skatepark ou encore des espaces de détente sur les berges d'une rivière! Ce n'est pas la description d'une grande capitale européenne mais celle du...nouveau Alger! La capitale est en train de changer de visage. De grands aménagements urbains sont en train d'être réalisés pour améliorer la vie des riverains. Au coeur de cette réinvention, la première édition du Festival des sports de la wilaya d'Alger a offert une avant-première captivante de ce renouveau. Les foules ont été émerveillées en découvrant les nouveaux joyaux d'«El Bahdja», offrant un véritable havre de paix en plein coeur de l'effervescence citadine. Parmi ces trésors, «La Prise d'eau» se distingue comme une véritable perle rare. Nichée sur les berges de loued El Harrach, dans la commune de Mohammadia, cette oasis urbaine s'étend sur 12 hectares de verdure luxuriante. Une forêt majestueuse, des étendues de gazon soigneusement entretenues, des bancs invitant faisant face à une rivière scintillante, et des ponts pittoresques offrant des vues imprenables sur la mer et la Grande mosquée d'Alger, voilà le tableau idyllique qui s'offre aux visiteurs. Autrefois relégué au statut de «no man's land» inhospitalier, fréquenté uniquement par les plus téméraires, cet espace se révèle désormais comme un havre de paix où il fait bon se ressourcer. Les odeurs pestilentielles qui émanaient de l'oued pollué ont cédé la place à des senteurs rafraîchissantes tandis que la faune retrouve peu à peu ses droits. Désormais, les familles affluent pour profiter de ce paradis retrouvé, où le rire des enfants qui s'amusent se, mêle harmonieusement au chant des oiseaux revenus dans leur habitat naturel. Que ce soit pour une simple balade, une séance de sport en plein air, ou une pause méditative, «La Prise d'eau» offre une palette infinie d'activités, avec pas moins de 22 activités physiques et culturelles proposées.

Des oasis urbaines...

Au-delà des rives apaisantes de l'oued El Harrach, c'est au coeur du parc Dounia à Ouled Fayet que se dessine un autre chapitre de la métamorphose d'Alger. Jadis marqué par les scandales et les déboires, le jardin des Grands Vents semblait condamné à l'oubli, relégué au rang de projet avorté. Mais aujourd'hui, un souffle nouveau anime ce lieu naguère délaissé, offrant un spectacle aussi surprenant que captivant. Ce qui devait être l'un des plus beaux parcs de la capitale a retrouvé sa splendeur, se parant d'un magnifique lac artificiel au milieu d'une végétation luxuriante. Là où régnait autrefois le vide, se déploie désormais un paysage féerique où cavaliers et skippeurs se rencontrent dans un seul endroit, offrant un spectacle envoûtant aux visiteurs émerveillés. Les voiles gonflées par le vent, les embarcations glissant sur les eaux calmes du lac, ajoutent une touche de poésie à ce tableau idyllique. Les visiteurs peuvent désormais flâner le long des berges, s'installer sur des bancs ombragés, ou savourer un café en terrasse, tandis que les restaurants bordant le lac offrent une expérience culinaire des plus agréables. Mais le Jardin des Grands Vents ne se contente pas d'offrir un décor enchanteur; il propose également une multitude d'activités nautiques pour le plaisir des petits et des grands. Des balades en pédalo aux excursions en pirogue, en passant par des moments romantiques au fil de l'eau, le parc offre une véritable parenthèse enchantée, suscitant chez certains visiteurs des comparaisons flatteuses avec Venise, en version «Made in bladi».

Au-delà des flots apaisants de l'oued El Harrach et des rives verdoyantes du parc Dounia, c'est à l'est de la capitale qu'une nouvelle destination attire les passionnés de sports de glisse. Derrière le Centre commercial de Bab Ezzouar, un nouveau chapitre de l'histoire urbaine d'Alger s'écrit avec l'inauguration du Jardin Urbain, dédié aux amateurs de sensations fortes. Pour la première fois en Algérie, un skatepark voit le jour, offrant des parcours à la hauteur des standards internationaux.

Les sensations fortes s'invitent!

BMX, skate, rollers, patins à roulettes, chacun trouve son terrain de jeu idéal dans ce lieu sécurisé et accueillant. Cerise sur le gâteau, un espace d'escalade permet aux plus audacieux de défier les hauteurs et d'admirer la vue imprenable sur le nouveau centre d'affaires en plein essor, qui se dévoile peu à peu. L'accessibilité de ce nouveau parc est également un atout majeur: bientôt desservi par le métro grâce à l'extension reliant El Harrach à l'aéroport, les bus de l'Etusa assurent déjà le service jusqu'à 19h, offrant aux jeunes de la capitale une nouvelle destination de loisirs facilement accessible. Le succès est immédiat: depuis son inauguration, le week-end dernier, le Jardin Urbain attire les jeunes avides de découvrir ces sports qu'ils ne connaissaient que par le biais des écrans. Le Festival des sorts a ainsi permis à nombre d'entre eux de s'initier à ces disciplines et qui sait, de faire naître une passion qui les accompagnera pour longtemps.

On se réconcilie avec la mer

Alger se métamorphose donc sous les yeux émerveillés de ses habitants. Elle nous offre un nouveau visage empreint de vie et de dynamisme. La promenade des sabelletes n'est plus le seul endroit où les familles et les jeunes peuvent respirer. Ce lieu emblématique voit désormais émerger un frère jumeau au coeur d'Alger, redonnant à la ville une connexion renouvelée avec la mer qui l'entoure. La nouvelle promenade, le long de la Pêcherie et des voûtes du Front de mer au centre d'Alger, est un véritable joyau architectural. Une magnifique esplanade relie la Pêcherie à l'Amirauté, tandis qu'un port de plaisance voit le jour, offrant aux visiteurs une vue imprenable sur la baie d'Alger, classée deuxième plus belle baie du monde après celle de Rio de Janeiro. L'installation prochaine d'un ascenseur urbain sur l'esplanade permettra aux passants de contempler la ville depuis les hauteurs, offrant ainsi une perspective unique sur ce nouveau chapitre de l'histoire d'Alger. Ce projet audacieux redonne vie aux vieux quartiers d'Alger, réconciliant les Algérois avec la mer qui les entoure. Si les travaux ne sont pas encore achevés, l'ouverture progressive de certains secteurs donne déjà l'impression que la capitale s'ouvre à la mer, renouant ainsi avec son passé maritime glorieux. Cette renaissance urbaine s'accompagne d'un renouveau de l'esprit algérois.

Un nouvel esprit

Les rues de la ville, autrefois désertées, retrouvent peu à peu leur animation, offrant aux habitants le plaisir de vivre, de profiter du soleil radieux de leur pays, et de savourer les petits plaisirs de la vie quotidienne. Cette revitalisation de l'espace urbain est essentielle pour restaurer le bien-être des citoyens, qui ont longtemps souffert du manque d'espaces de loisirs et de détente.

D'autres projets d'envergure sont également en cours, tels que la réhabilitation du parcde Ben Aknoun et la mise en beauté des plages pour accueillir les vacanciers estivaux.

Leurs parkings sont réaménagés, agrandis. Des aménagements sont aussi faits. Les routes sont réparées, agrandies, comme c'est le cas du Kadous à Aïn Taya ou encore Palm Beach à Staoueli. Toutefois, cette «fièvre» d'aménagement doit s'étendre à tous les quartiers, à toutes les plages, à tous les lieux de loisirs, afin que la vie à Alger soit véritablement agréable.

C'est ainsi que se dessine la nouvelle Algérie, une nation en plein renouveau, où chaque citoyen peut trouver son bonheur dans une ville qui se réinvente sans cesse. Une ville où il fait simplement «bon vivre»...