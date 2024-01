Dans le sillage de l’accord stratégique liant l’Algérie à la Fédération de Russie, une importante délégation russe a séjourné en Algérie, à partir du 24 janvier 2024. Conduite par le président du Forum économique international de Saint- Pétersbourg (Spief), Alexeï Valkov qui est également directeur adjoint de la Fondation Roscongress, la délégation annonce l’offensive russe en direction des entreprises et hommes d’affaires algériens impliqués dans les accords liant les deux frères amis.

Ainsi, en plus des visites programmées et d’entretiens en privé, le président du Spief qui a entamé une série de sorties d’affaires et de prospection, en direction de nombre de pays, a porté son choix sur l’Algérie, en vue de booster les partenariats passés entre les deux pays. Une rencontre avec les hommes d’affaires algériens et des représentants du patronat algérien, notamment Kamel Moula du Conseil de renouveau algérien (Crea), Valkov a explicité les opportunités de partenariats et décrit le climat des affaires en Russie.

Pour le jeune patron du Spief, le forum économique de Saint-Pétersbourg offre des opportunités importantes et des avantages pour les hommes d’affaires algériens, dans plusieurs aspects. « Nous sommes présents en Algérie, afin d’expliquer aux hommes d’affaires algériens les opportunités qu’offre le forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Le Spief est la principale plate-forme mondiale pour discuter des questions clés de l’économie mondiale, d’établir des liens de coopération et échanger les meilleures pratiques et compétences mondiales, afin d’assurer un développement durable.

C’est un espace propice qui offre des possibilités diverses et variées, en matière de communication et de visibilité pour les partenaires et participants », a confié Alexeï Valkov à L’Expression. Il nous confiera également que la visite des membres du Spief vise, en premier lieu, la communauté des affaires, en direction de laquelle des explications au sujet du fonctionnement et les avantages qu’offre le forum de Saint-Pétersbourg aux hommes d’affaires, ont été fournies par le président du Spief, lui-même. L’orateur a explicité également les possibilités qu’offre la plate-forme du Spief qui « permet d’élargir le cercle des clients et des fournisseurs, d’entrer en contact avec des décideurs directs, d’attirer l’attention d’investisseurs potentiels et des principaux médias ».

Les hommes d’affaires algériens sont, ainsi, face à une réelle opportunité, puisqu’il est question, outre les hommes d’affaires russes, de rencontrer des hommes d’affaires de la région Eurasie, mais aussi des pays de l’ensemble du globe. Il convient de rappeler, dans ce cadre, qu’en 2023, ce sont pas moins de 900 accords qui ont été signés, dont 43 avec des entreprises étrangères, drainant une bagatelle de 3 860 milliards de roubles.

Durant la même année, ce sont également quelque 200 évènements professionnels impliquant différents secteurs d’activités, qui ont été organisés par le Spief, enregistrant la participation de 150 intervenants et modérateurs. En 2023 également, le Spief a enregistré une importante participation émanant de 130 pays, avec 17 000 participants. « La hausse des participations est en progression ascendante, ce qui nous encourage à persévérer dans cette voie et à encourager les hommes d’affaires algériens à venir prospecter et à passer des partenariats avec leurs homologues russes », a estimé Valkov. La visite des responsables du Spief en Algérie, intervient également en perspective de l’organisation de la 28e édition qui se tiendra du 5 au 8 juin 2024 dans l’enchanteresse ville russe de Saint- Pétersbourg.

Le patron du Spief compte ainsi battre le rappel des hommes d’affaires algériens, susceptibles de répondre aux potentielles offres de partenariats formulés en Russie et réitérées en Algérie.

Cela est d’autant plus important que le Spief qui « est devenu le premier et le plus grand évènement commercial au monde », intervient dans le sillage de la stratégie politique visant « une déglobalisation et un remodelage de l’économie mondiale, la création d’une économie de confiance et le développement des centres économiques locaux forts ».

Toutes les questions en relation avec les aspects de la souveraineté mondiale, militaire, alimentaire, énergétique, financière, technologique, numérique et culturelle et de leur approvisionnement en ressources sont, ainsi, abordées lors de ce conclave d’envergure mondiale.