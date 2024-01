Alger et Caracas plus proches que jamais! Les relations «exceptionnelles» entre les deux pays viennent d'être renforcées par un pont aérien. En effet, dans la soirée de dimanche dernier, l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, a été le théâtre d'un moment historique: le premier vol direct reliant Alger à Caracas. Il a été opéré par un avion de la Compagnie aérienne nationale vénézuélienne, Conviasa, qui a décollé de l'aéroport, Simon Bolivar, vers l'aéroport international Houari Boumediene. Il ouvre ainsi la voie aux vols hebdomadaires qui seront opérés vers les deux pays par les deux Compagnies nationales, en l'occurrence Conviasa et Air Algérie. Cette dernière a entamé sa «révolution bolivarienne» en se redéployant à travers le monde pour faire de l'Algérie un hub africain. La concrétisation de cette ligne promise par le président Tebboune lors de la visite de son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, est là pour renforcer cette stratégie. Car, elle ouvre à notre Compagnie nationale la porte de l'Amérique du Sud, un continent où elle n'était pas encore présente. D'un autre côté, les voyageurs venant de ce pays ou pays voisins pourront se rendre en Afrique en passant par sa grande porte, c'est- à -dire Alger! Donc au-delà de l'aspect politique et symbolique de cette ligne, il s'agit d'une grande avancée économique pour la Compagnie aérienne nationale. Sous l'impulsion du président Tebboune, elle s'est donné l'objectif de conquérir l'Afrique, en étant le pôle de correspondance du monde entier vers les quatre coins du continent. C'est ce qu'il est en train de faire doucement mais sûrement. Il couvre déjà dix capitales des plus grands pays africains, à l'instar de Johannesburg, Addis-Abeba, Dakar, Douala ou encore Abidjan. Des pays européens et asiatiques sont aussi dans le viseur. De nouvelles dessertes ont ainsi été ouvertes telles que Saint-Peterborough, Vienne, Budapest ou encore Pékin. Caracas vient ouvrir de nouveaux horizons, en portant le nombre total de destinations couvertes par Air Algérie à 32. Mais le fleuron national ne compte pas s'arrêter là! De nouvelles dessertes sont également au programme. Il est question éventuellement de New York (États-Unis), La Havane (Cuba), Amsterdam (Pays-Bas), Guangzhou (Chine), Kuala Lumpur (Malaisie) ou encore Hong Kong (Chine). À cela, il faut ajouter les accords qui sont en train d'être conclus avec des transporteurs aériens étrangers, tels que Air Sénégal. Des partenariats qui devraient lui permettre de profiter des lignes de ces compagnies pour «mutualiser» les ressources dans l'optique de renforcer le «HUB» d'Alger. D'ailleurs, ce dernier connaît un engouement certain. Nombreux sont les voyageurs à destination de l'Afrique qui choisissent Air Algérie. Les vols sont pleins à craquer, dont la grande majorité sont des étrangers qui font juste une petite escale. Car, la Compagnie nationale présente des avantages très intéressants par rapport à la concurrence, que ce soit en matière de tarif ou de politique bagage. À cela, il faut ajouter le fait que notre pays se trouve à la porte de l'Afrique. Ce qui permet des escales plus agréables et des voyages plus courts que la concurrence. Une situation qui est en train de donner des sueurs froides à la concurrence, notamment les compagnies qui avaient la mainmise sur tout le continent du fait d'avoir trouvé le chemin libre. Aujourd'hui Air Algérie, qui a entamé sa mue, fait plus que les bousculer. Elle est en train de s'imposer à travers une stratégie claire, bien définie par le chef de l'État. Ce qui lui a permis de retrouver des couleurs en sortant des deux derniers exercices après sept ans dans le rouge. Elle a donc aisément les moyens de sa politique pour devenir une véritable force de frappe. Air Algérie semble donc avoir atteint sa vitesse de croisière...