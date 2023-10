Le Salon international des solutions d’hygiène « Algerhygiène » se déroulera du 22 au 25 novembre prochain à l’Esplanade des Pins maritimes à Alger. Ce sera là une première édition d’une manifestation qui compte s’inscrire dans la durée. L’événement, bien que grand public, se veut également hautement professionnel car s’adressant aux professionnels du secteur.

Laboratoires, nationaux et internationaux annoncent d’ores et déjà leur participation à ce carrefour de la propreté. Figurent également sur la liste des acteurs qui ont déjà signé leur participation à ce rendez vous, les prestataires de services, les fournisseurs de produits et matériel d’hygiène ainsi que les établissements sanitaires. Quatre jours durant, les parties prenantes à « Algerhygiène » pourront échanger autour d’un sujet de premier ordre, à savoir l’hygiène et la salubrité publique, tous secteurs confondus. Les voies et moyens de développer le business autour du thème de l’hygiène seront alors appréhendées de près. Tour à tour, les responsables de tous horizons pourront communiquer autour de ce sujet clé, notamment après l’expérience vécue par l’humanité durant l’épisode de Covid-19. Le salon servira de plate-forme d’échange pour les acteurs de l’hygiène et les porteurs de projets dans ce domaine stratégique. « Algerhygiène » fera alors office de véritable forum pour l’annonce de différentes innovations de même qu’il mettra en avant différentes solutions à l’adresse des décideurs et d’un public intéressé. « Algerhygiène » ratissera large en accueillant opérateurs économiques, chercheurs et experts internationaux, associations spécialisées dans l’hygiène, chambres de commerce et institutions locales en charge des questions sanitaires. L’hygiène environnementale, comprenant la collecte et le traitement et la valorisation des déchets et le recyclage, intéressera particulièrement les professionnels issus des 58 wilayas du pays. Au menu des thématiques retenues pour ce salon qui s’annonce riche en contenu, l’on cite, en outre, l’hygiène corporelle, l’hygiène domestique et l’hygiène hospitalière. Les laboratoires qu’ils soient nationaux ou internationaux ne manqueront donc pas de présenter leurs derniers produits en matière d’hygiène corporelle et sanitaire. Savons, gels antibactériens, crèmes hydratantes, shampoings, lotions, gels, articles d’hygiène buccodentaire et d’hygiène intime seront largement présentés. Seront également en lice les distributeurs des différentes marques de produits, incluant les distributeurs de matières premières et les distributeurs de cosmétiques. L’hygiène domestique ne sera pas en reste puisque de nombreuses entreprises spécialisées érigeront leurs stands dans l’enceinte de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) aux Pins maritimes. Ces entreprises sont spécialisées dans la fabrication, la distribution et la prestation de service de nettoyage domestique, destiné essentiellement aux intérieurs, ménages, hôtellerie, administrations... Enfin, la partie exposition fera la part belle aux produits de nettoyage ménagers et aux sociétés spécialisées dans la fabrication et la distribution de matériel de nettoyage ménager. Idem pour les sociétés spécialisées dans la prestation de services de nettoyage intérieur, de blanchisserie. Les sociétés spécialisées dans la production, la distribution et la location de machines et accessoires de nettoyage industriel, dont les autolaveuses de sol, les mono brosses balayeuses, les aspirateurs, les distributeurs de vêtements de protection individuelle... Les sociétés spécialisées dans la production, la distribution et la location de machines et accessoires de nettoyage urbain comme les balayeuses laveuses de voiries, les aspirateurs de déchets urbains, les véhicules de collecte de déchets, les véhicules de nettoyage urbain, les bennes à ordures, les chariots à poubelles et les conteneurs de déchets ne pourront qu’intéresser les collectivités locales.