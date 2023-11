Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, un message de voeux de son homologue français, Emmanuel Macron, à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution de Novembre. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la Présidence.

La même source a souligné que les «deux pays partagent les mêmes ambitions dans le cadre d'une dynamique de rapprochement renforcée par la signature de la Déclaration d'Alger. Concernant le dossier de la Mémoire, le président français a souligné «la nécessité de poursuivre le travail dans le cadre de la Commission conjointe mise en place par les deux Présidents», lit-on dans le communiqué. Cette commission avait été décidée lors de la visite effectuée par Emmanuel Macron en Algérie en août 2022. Les deux parties entreprennent d'assurer une «prise en charge intelligente et courageuse» des problématiques liées à la mémoire dans l'objectif d'appréhender l'avenir commun avec sérénité et de répondre aux aspirations légitimes des jeunesses des deux pays, est-il écrit dans le chapitre «Histoire et mémoire» de la Déclaration d'Alger. C'est dans cette perspective qu'Alger et Paris ont convenu d'établir une commission conjointe d'historiens algériens et français chargée de travailler sur l'ensemble de leurs archives de la période coloniale et de la guerre d'indépendance. Ce travail scientifique a vocation à aborder toutes les questions, y compris celles concernant l'ouverture et la restitution des archives, des biens et des restes mortuaires des résistants algériens, ainsi que celles des essais nucléaires et des disparus, dans le respect de toutes les mémoires. «Ses travaux feront l'objet d'évaluations régulières sur une base semestrielle», est-il relevé dans le document. Depuis, les relations diplomatiques algéro-françaises n'ont pas été un fleuve tranquille. Elles ont connu des moments de brouilles diplomatiques, qui tendent à être surmontéesr présentement. Il faut rappeler, dans ce registre, que le message reçu par le président Tebboune de son homologue français à l'occasion de la célébration du déclenchement de la Révolution de Novembre 1954 succède à un autre message reçu récemment. C'était le 18 octobre dernier quand le président Tebboune a reçu l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, porteur d'un message du président Macron. Auparavant, le 27 septembre précisément, le chef de l'État avait reçu un message personnel du Président français, avait précisé la Présidence, à l'occasion de la remise des lettres de créance de M. Romatet. Ces échanges sont à prendre comme des indices de réchauffement dans les relations diplomatiques entre les deux pays, selon des observateurs. Ces derniers citent d'autres faits confortant cette lecture. Il s'agit notamment de la décision des autorités françaises d'assouplir l'accès aux archives de la guerre d'Algérie, en publiant au Journal officiel, le 27 août, un arrêté levant les restrictions à l'accès à des documents d'archives relatifs à des personnes mineures impliquées dans des «affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966». Même si des milieux français semblent se dresser contre toute volonté de rapprochement algéro-français à l'image de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, le choix de la coopération tend à prendre le dessus.

Les travaux de la 10e session des consultations politiques algéro-françaises tenus récemment à Paris sont la preuve de dégel. Cette rencontre, pour rappel, a été coprésidée par les deux secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères algérien et français, Lounès Magramane et Anne-Marie Descôtes. Cette rencontre qui a rassemblé des cadres de la diplomatie des deux pays est venue faire écho aux propos du président Tebboune au sujet des relations algéro-françaises.

Le chef de l'État avait, rappelons-le, souligné dans un entretien accordé à la presse nationale que sa visite d'État programmée n'était pas annulée et que l'Algérie attendait l'établissement d'un programme de la part de la France.