Les deux principales organisations patronales algérienne et française, respectivement, le Conseil du renouveau économique algérien (Crea) et le Mouvement des entreprises françaises (Medef) ont repris langue, hier, à Paris, rapporte un communiqué du Crea. Il est encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion de cette reprise de contact, la première pour cette année 2024, compte tenu d'un climat pas encore franchement favorable pour le développement d'un partenariat mutuellement bénéfique. À ce jour, la date de la visite d'État du président Tebboune en France n'a pas été fixée. Il va sans dire que la programmation de ce déplacement reporté par deux fois suscite de légitimes interrogations. Abdelmadjid Tebboune a, de son côté, dissipé les doutes en soulignant le maintien de cette visite. La balle est dans le camp de Paris qui ne semble pas convaincre Alger de ce qu'il faut mettre dans cette visite. Il n'existe pas de spéculations, à proprement parler, mais les observateurs retiennent les «quelques passages à vide» dans les relations algéro-françaises qui ont refroidi certaine volonté. Les propos pour le moins irresponsables du président français et l'épisode de l'exfiltration via la Tunisie d'une activiste franco-algérienne ont freiné l'élan suscité par la «visite officielle et d'amitié» du président français en Algérie, à la fin août 2022, suivie quelques semaines plus tard par le débarquement à Alger d'une délégation de 16 ministres, conduite par la Première ministre Elzabeth Borne, en octobre de la même année. Ces deux évènements majeurs dans les annales de la tumultueuse relation algéro-française auront été vidés de leur substance, même si dans l'intervalle, les deux gouvernements ont signé plusieurs mémorandum d'entente et surtout la «Déclaration d'Alger pour un Partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France». Encadrant l'ensemble des questions entrant dans le cadre du dialogue algéro-français, ce document s'impose comme la référence en matière de coopération entre Alger et Paris dans le futur. Aucun des deux acteurs ne remet en cause cette Déclaration qui a d'ailleurs déjà donné lieu à la création de la Commission mixte d'historiens algériens et français qui a entamé ses travaux et fait une première série de propositions concrètes. Toutes ces avancées devaient être couronnées par la visite d'État qui n'est toujours pas inscrite à l'agenda des deux Présidents. Cela jette un voile sur les relations algéro-françaises, que le communiqué du Crea lève quelque peu, puisqu'il évoque «la mise en place du Conseil d'affaires algéro-français (Caaf) entre les deux parties et de définir les modalités de travail en commun pour le rendre opérationnel». Un premier pas concret, censé voir le jour, hier à Paris. D'autant que les deux organisations patronales peuvent reposer leur rencontre sur le mémorandum d'entente qu'ils ont cosigné, lors de la visite du président Macron en Algérie.

Après le wagon de la mémoire, celui de l'économie est visiblement accroché à la locomotive de la coopération entre les deux pays. Le Crea s'appuie sur le nouveau Code des investissements pour espérer «des partenariats de coproduction et de création de joint-ventures entre les membres des deux organisations patronales». Le propos est direct est sans nuance. L'organisation patronale algérienne cible les «secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et la digitalisation» et objecte l'émergence d'«approches communes» et «l'élaboration d'une feuille de route thématique et l'identification des groupes de travail qui vont la mettre en oeuvre».

Les opérateurs français qui ont perdu beaucoup de terrain savent désormais que le temps leur est compté. Les investissements chinois, russes, malaisiens, italiens et de bien d'autres pays placent très haut la barre de la concurrence. Compte tenu de la proximité géographique et humaine, l'importante communauté de binationaux et des nombreuses opportunités de partenariat, l'Algérie ne fermera jamais la porte à un partenariat d'égal à égal avec la France. Aussi, la création d' «un comité stratégique composé des deux coprésidents, Abdelouahed Kerrar pour la partie algérienne et Yannick Morillon pour la partie française, élargi à deux autres chefs d'entreprise». Cette instance «aura la charge de superviser l'avancée des travaux selon l'agenda fixé».