L’Afrique aspire à l’émergence. C’est son droit le plus absolu. Les Africains ont une obligation d’unité pour parvenir à pareil objectif. Tant au plan politique qu’économique et quelle que soit la situation qui peut prévaloir dans telle ou telle autre région du continent, les États ont un devoir de solidarité et de respect mutuels. Ce sont là les principaux ingrédients de cette émergence que l’ensemble des Africains appellent de leurs vœux. Il est entendu qu’au-delà des calculs de pouvoirs que peuvent nourrir des responsables politiques, il est des constantes que les élites du continent se doivent de consolider pour, justement, maintenir intact le rêve d’une Afrique solidaire, unie et prospère.

Cette aspiration existe bel et bien. On la constate dans la route de l’unité africaine, qui traverse plusieurs pays, dans la dorsale de fibre optique qui suit le même itinéraire, dans le gazoduc Algérie-Nigeria et dans la route Tindouf-Zouerate, dont le tracé ouvre de formidables perspectives pour une bonne partie de l’Afrique de l’Ouest. Tous ces mégaprojets, qui donnent de l’Afrique l’image d’un continent qui veut avancer, sont le fait quasi exclusif de l’Algérie. C’est un fait de l’Histoire.

Aucun observateur averti de la scène africaine ne peut démentir le rôle central de l’Algérie dans le mouvement des indépendances, les actions de développement et la promotion du panafricanisme. On pourrait «sourire» à l’évocation de ces séquences déterminantes de l’histoire du continent, sauf que c’est cette endurance, malgré les épreuves, les ingérences occidentales et les guerres fomentées de l’extérieur, que l’Afrique a tout de même édifié sa Zone de libre- échange et concentre, aujourd’hui, son intention sur l’importance de son intégration économique. Là aussi, l’Algérie n’est pas étrangère à cette réalisation. Elle en est même l’une des pièces maîtresses. Son leadership ne fait aucun doute. Comme d’ailleurs son esprit d’anticipation et sa volonté d’en finir avec les ingérences.

Le milliard de dollars dédié aux projets de développement consenti par le président Tebboune en témoigne. Le chef de l’État a donné à l’Agence algérienne de coopération internationale la mission stratégique d’aider des régions africaines à se relever, sans avoir à payer le prix de la « soumission » à l’Occident. On pourrait penser qu’un milliard de dollars ne suffiront pas à redresser l’Afrique, mais l’on peut aussi comptabiliser les centaines de milliers d’enfants qui étudieront dans de vraies écoles, des milliers de villages qui auront de l’eau potable, les dizaines de hameaux qui seront reliés à la route… Cela pour souligner le rôle de l’Algérie qu’une junte accuse, aujourd’hui, d’ingérence dans ses affaires internes.

Tous les Africains savent ce que pèse l’Algérie et l’espoir qu’elle suscite auprès des citoyens du continent. Et pas seulement l’Algérie en tant qu’État. Le peuple algérien participe grandement de cet élan de solidarité et d’unité de toute l’Afrique. Il est impossible de croire que cette générosité puisse se transformer en ingérence. C’est une évidence. Ceux qui construisent le scénario de l’«hydre algérien», travaillent à la perte de l’Afrique.