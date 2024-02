L'ambassade des USA à Alger à rendu compte dans un communiqué adressé à notre rédaction d'un atelier qui a réuni «plus de 25 fonctionnaires représentant le ministère algérien de la Justice et cinq fonctionnaires du ministère américain de la Justice». La rencontre entre les deux parties a été organisée du 11 au 15 février et elle a porté sur «les tendances en matière de criminalité financière et des techniques d'enquête compensatoires». La même source a affirmé que «l'atelier s'est tenu à la Résidence des magistrats d'Alger sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent», et entre dans « le cadre d'un partenariat entre le Département d'État américain, le Département américain de la Justice et le ministère algérien de la Justice».

Une initiative, a -t- on souligné, qui a «permis de renforcer le partenariat sécuritaire entre les États-Unis et l'Algérie à travers le dialogue, l'échange d'expertise et la coopération bilatérale». D'ailleurs, affirme l'ambassade «les deux parties ont exploré des approches multiformes pour prévenir le financement du terrorisme et ont partagé des techniques pour détecter le blanchiment d'argent». Lors de cet atelier, aussi bien le secrétaire général du ministère algérien de la Justice, Mohamed Regaz, et l'ambassadeur des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, «ont prononcé des allocutions le dernier jour de l'atelier, et ont souligné l'engagement commun des États-Unis et de l'Algérie dans la lutte contre les organisations criminelles et le financement illicite». La représentante de la diplomatie américaine, ne manquera pas de souligner que «nos deux pays ont fait de grands progrès dans la lutte contre le financement du terrorisme. Les menaces étant devenues plus complexes, plus interconnectées et plus avancées sur le plan technique, notre coopération et notre entraide judiciaire deviennent de plus en plus importantes». La coopération entre les deux pays n'est certainement pas récente, néanmoins la donne sur la définition exacte de certains concepts, n'a toujours pas été élaborée. On a tendance à confondre entre un mouvement de résistance qui lutte pour ses droits légitimes et une organisation de crime qui va à l'encontre de la Constitution et la législation d'un pays, comme ce fut la donne pour l'Algérie.