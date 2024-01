Dans un communiqué adressé à notre rédaction, l'ambassade des USA a rendu compte d'une rencontre ayant réuni jeudi dernier, des directeurs de recherche américains et algériens, dans le cadre d'un «renforcement de la collaboration scientifique bilatérale». Dans sa correspondance, l'ambassade souligne que «le Bureau du conseiller scientifique et technologique du secrétaire d'État du Département d'État américain et le Bureau du cyberespace et de la politique numérique ont organisé le forum des Nations unies jeudi dernier en coordination avec le ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ambassade des États-Unis à Alger». Cette rencontre visait à encourager les partenariats bilatéraux de recherche américains et algériens», lit-on dans le communiqué, ajoutant que «l'évènement», a été abordé sous le thème « Partenariats du futur des réseaux d'enseignement et de recherche américains et algériens de la Tige (science, technologie, ingénierie et mathématiques)», devant « renforcer les échanges et le dialogue scientifiques et faciliter la collaboration universitaire entre les deux pays». L'ambassade a indiqué que la rencontre a réuni «des directeurs d'instituts de recherche et des vice-présidents de la recherche algériens avec les vice-présidents de la recherche de quatre universités américaines»: à savoir l'université de Miami dans l'Ohio, de l'université James Madison en Virginie, de l'université d'État de Boise dans l'Idaho et l'université Old Dominion en Virginie. La même source ne manquera pas d'ajouter que «des représentants du gouvernement américain, se sont également joints à cette réunion afin de discuter «du rôle du partenariat scientifique, de la technologie et de l'innovation dans l'économie mondiale».

L'ambassadeur américaine, Elizabeth Moore Aubin a déclaré en la circonstance à la fin de la rencontre: «Les partenariats universitaires dans les domaines de la Tige, comme ceux que nous construisons grâce à cette initiative, renforcent la collaboration institutionnelle», d'où, a- t -elle ajouté «la progression de la recherche à l'échelle mondiale». La représentante de la diplomatie américaine a notamment exprimé son « appréciation pour la collaboration du gouvernement algérien pour faire progresser la recherche scientifique et les échanges universitaires entre l'Algérie et les États-Unis», tout en attestant que «les États-Unis et l' Algérie accordent une grande importance au partenariat scientifique».