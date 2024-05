Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, hier à Alger, le président du conseil d’administration de la Chambre du Qatar, cheikh Khalifa Bin Jassim Al Thani, accompagné de l’ambassadeur du Qatar à Alger, Abdulaziz Bin Ali Ahmed Al-Naama, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur, indique un communiqué du ministère. « Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’industrie et les perspectives de les renforcer dans d’autres domaines du secteur, saluant l’expérience réussie dans le secteur industriel », précise la même source. Elles ont abordé « les opportunités de coopération dans le domaine des industries manufacturières, notamment agroalimentaires et les opportunités de se diriger vers d’autres industries en coordination avec la société algéro-qatarie d’investissement ».

Ali Aoun a appelé à « la coordination entre les cadres du ministère et les hommes d’affaires qataris pour explorer d’autres projets dans le domaine industriel et ouvrir de nouveaux domaines de coopération pour établir des partenariats au service des économies des deux pays frères », note le communiqué.

Pour sa part, le président du conseil d’administration de la Chambre du Qatar a exprimé sa « grande » satisfaction quant aux relations algéro-qataries qui se sont concrétisées à travers plusieurs projets bénéfiques pour les deux pays.