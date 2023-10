Le conseil d'administration du groupe «Alliances Assurances», qui s'est réuni mercredi 27 septembre à Alger, a rendu public son bilan financier du premier semestre 2023.

En conformité avec ses engagements de transparence vis-à-vis de l'autorité boursière, ses actionnaires et ses partenaires, le bilan financier de «Alliance Assurances» fait état d'une légère hausse de son chiffre d'affaires. Estimé à 2,979 Md DZD au 30 juin 2023, (contre 2,874 Md DZD au 30 juin 2022), le chiffre d'affaires a ainsi enregistré une légère hausse de l'ordre de 3,7%, en comparaison avec la même période 2022. Le Résultat, quant à lui, est estimé à 97,8 millions/DA contre 155,9 millions/ DA au 30 juin 2022, soit une régression notable de 37,2% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette tendance baissière du Résultat est due à plusieurs facteurs dont la hausse vertigineuse des coûts des sinistres, notamment celui de la branche automobile, ainsi que celui des indemnisations qui va crescendo. De plus, en raison du blocage inexpliqué du dossier de la révision des tarifs réglementaires de la responsabilité civile, aucune possibilité de rééquilibrage financier n'est à l'ordre du jour. Cette «grave situation» et les non moins «graves conséquences» qui découlent du non-traitement des doléances présentées et des problèmes structurels persistants ont été maintes fois signalées par la «Direction Communication et Marketing». Parmi ces griefs, l'on recense notamment: les tarifs de la branche automobile, la refonte des textes juridiques, les créances, la concurrence déloyale, le fonctionnement interne du secteur et inter-acteurs, la persistance de la discrimination entre les secteurs public et privé, quant à l'accès à certains marchés.

Le bilan est caractérisé par la diminution continuelle de la prime moyenne en raison des tarifs, la concurrence déloyale, la régulation, ainsi que l'augmentation continuelle des charges sinistres en raison du taux des accidents de la route et du prix des prestations et de la pièce de rechange, suite à l'inflation et au renchérissement à l'international.

La non-résolution concrète des problèmes qui entravent les activités des assurances risque de mettre tout le secteur dans une situation critique et menacer sa résilience et sa capacité à se redresser. Le retard dans la mise en place des réformes structurelles et opérationnelles qui s'imposent ne permettra pas l'amélioration des ratios et le classement de notre marché dans la région et à l'international, estime encore le bilan.

D'autre part, la numérisation du secteur constitue un nouveau défi qui pourra accélérer la modernisation de notre marché. Cette dernière figure en 23e position des «54 engagements du président de la République» et elle porte clairement sur la nécessité impérieuse de moderniser et numériser le secteur des assurances. Afin de s'extraire du statu quo qui menace le devenir du marché, il est impératif que l'Union des compagnies d'assurances et de réassurance (UAR) ainsi que les structures centrales mettent en place une feuille de route globale et un plan d'action pour un redressement effectif. La numérisation doit être accompagnée de décisions structurelles et opérationnelles urgentes. Il s'agit, entre-autres, de la révision des tarifs RC automobile, la mise en place des tarifs planchers, certaines décisions organisationnelles et opérationnelles, l'exercice de la régulation sur certaines pratiques qui tirent notre secteur vers le bas, mettre un terme aux dérives constatées dans la gestion et l'octroi de créances en revenant aux normes universelles. En l'absence de décisions sur le terrain, cette industrie ne pourra pas améliorer son taux de pénétration ni son classement à l'international. Avec les nouvelles annonces des autorités supérieures sur le nouveau PIB national à plus de 233 Mds/USD en 2022, le taux de pénétration des assurances va mécaniquement «aller vers le bas» et entraîner une «dégradation mécanique du classement de notre marché à l'échelle arabe, africaine et internationale», s'inquiète-t-on, dans le bilan.

Le «recul du classement de notre marché à l'international et sa sous-performance chronique» entraînera fatalement une nouvelle notation moins performante avec des conséquences désastreuses sur la place financière internationale. Afin de pallier la décroissance de son Résultat réalisée au 1er semestre 2023, «Alliances Assurances» poursuit ses efforts et met tout en oeuvre pour élargir sa gamme de produits et diversifier son portefeuille clients au niveau de toutes les phases dont le renforcement de la «confiance assureur-assuré» en respectant son slogan: «Alliance Assurances, plus qu'une Assurance, une Alliance.» A