L’amélioration du climat des investissements en Algérie et les incitations alléchantes y afférentes, drainent,voire attirent de plus en plus d’investisseurs et de pays à la recherche d’opportunités et d’occasions à saisir. C’est le cas des américains et des saoudiens, qui se sont alternés au ministère de l’Énergie et des Mines. Le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine énergétique entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique (USA) a été au cœur des discussions entre le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, qu’il avait reçue en visite officielle. A priori, le secteur des hydrocarbures en amont et en aval, des mines et des énergies renouvelables, ainsi que « du transport et du transfert d'électricité, et de l'innovation énergétique, y compris les technologies de capture, de stockage et de réduction des émissions de carbone ».

La rencontre à laquelle ont pris part des hauts responsables du secteur, dont le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a permis de faire le bilan des relations bilatérales et l’état de la coopération entre les deux pays. Dans ce cadre,un accord a été trouvé autour de la nécessité d’explorer « de nouvelles opportunités dans le domaine des hydrocarbures, notamment dans les secteurs en amont et en aval ». Il va sans dire que l’attrait de l’investissement américain en Algérie est incontestable, au vu de la croissance des partenariats et du volume des coopérations bilatérales. C’est, en tout cas, ce que souligne le ministre d’État, Arkab qui a mis en exergue « l'importance des relations grandissantes avec les grandes sociétés américaines, notamment Exxon mobil et Chevron, dans le cadre de la coopération établie en matière d'exploration et d'augmentation des capacités de production », confiera-t-il appelant à « élargir cette coopération pour inclure d'autres domaines d'importance stratégique ».

La visite de haut niveau effectuée, récemment à Houston aux États- Unis, par la délégation algérienne a été mise en évidence par le ministre de l’Énergie, qui a rappelé l’importance des discussions et des actions entamées à cette occasion par les responsables du secteur, notamment ceux de la Compagnie nationale La Sonatrach. Arkab insistera sur l’importance de focaliser la prospection sur les investissements autour des axes stratégiques, tels que « l'exploitation des ressources minérales et métaux stratégiques, et de l'intensification des études géologiques », dira-t-il faisant référence aux « nombreuses opportunités de partenariat dans ce domaine vital, notamment au regard de l'existence d'un potentiel minier prometteur et d'une forte volonté politique en vue de renforcer la contribution du secteur au développement national ». À ce titre, il est important de souligner l’existence « des perspectives de coopération pour le renforcement et la modernisation des réseaux électriques, notamment à travers la mise à disposition de transformateurs à très haute tension et l'établissement d'une industrie locale des équipements électriques, en phase avec la vision de l'Algérie visant à développer une base industrielle nationale intégrée ». Le ministre de l’Énergie n’a pas chômé, hier. Les hommes d’affaires saoudiens ont eu également droit à une rencontre de travail avec le ministre de l’Énergie Mohamed Arkab qui a reçu une délégation de haut niveau d'hommes d'affaires du Royaume d'Arabie saoudite. L’examen des opportunités d'investissement en Algérie dans les différents domaines du secteur, a été au menu de la rencontre avec cette délégation des Lieux saints, conduite par le président du Conseil d'affaires algéro-saoudien, Raed Al-Mazroua. En présence de la secrétaire d'Éat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafer, et de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah Bin Nasser Al-Bussaïri, la rencontre a permis d’aborder « le renforcement des relations de coopération bilatérales dans les domaines de l'énergie, des mines, des énergies renouvelables, du dessalement de l'eau de mer, et à l'examen des perspectives de leur développement, à travers l'étude des opportunités de partenariat et d'investissement en Algérie », note le communiqué du ministère de l’Énergie.