La priorité a été donnée, en 2023, à la production de produits pharmaceutiques à forte valeur ajoutée; c'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, lors de son passage devant la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN). Ce choix a été dicté par la volonté politique de s'extirper du cercle vicieux de l'importation et de garantir la disponibilité des médicaments au niveau du marché national. Aoun citera à ce titre la production de stylos d'insuline, en full process, par un groupe industriel national. Il rappellera alors que le coût de cette insuline à l'importation était de 100 millions d'euros. Aoun évoquera également la production de l'insuline en flacons par le Groupe Saidal, de même qu'il citera l'autorisation d'un Groupe industriel multinational pour l'assemblage de stylos d'insuline, sous condition d'augmenter le taux d'intégration et de baisser le prix des intrants «ce qui permettra de baisser la facture d'importation de 44 millions d'euros et de 17 millions d'euros au titre des remboursements au niveau des caisses de sécurité sociale». Selon Aoun, des projets de production locale de nouveaux types d'insuline sont en cours d'étude. La baisse de la facture d'importation de l'insuline «en produits finis» a été estimée à 68 millions d'euros en 2023-durant la première année de production- soit environ 21% par rapport à la facture de 2022 calculée à environ 320 millions d'euros toutes insulines confondues, et ce grâce à la montée en puissance des capacités de production nationale, tout en assurant l'importation, afin d'éviter tout impact négatif sur la disponibilité. La facture d'importation de l'insuline est appelée à être drastiquement réduite (44 millions d'euros) avec l'entrée en exploitation de l'unité de Boufarik. Au chapitre anticancéreux, Aoun a annoncé le démarrage de la production des formes injectables d'anticancéreux au cours du 2e semestre de 2024, de même que six projets d'anticancéreux sont approuvés. Il évoquera en outre l'accompagnement des producteurs nationaux, à l'instar du Groupe pharmaceutique Saidal, pour la mise sur le marché de médicaments qui ont été frappés de pénurie, ces derniers mois, notamment les collyres. Il citera à ce propos le projet Saidal de Mostaganem pour les collyres et l'enregistrement de nouveaux collyres par Genericlab. La production locale a permis de couvrir les besoins du marché national en médicaments à hauteur de 68% (2022 et 1er semestre 2023) ce pourcentage passera incessamment à 70% du fait de la vigueur de la production locale, particulièrement celle de l'insuline. Concernant les anesthésiants, frappés de pénurie, ces derniers mois, il dénoncera le phénomène de spéculation et de monopole qui touche ce produit. Il en portera la responsabilité à un laboratoire étranger qui a sciemment créé une situation de pénurie, tout en appliquant des prix exorbitants passant de 5 à 15 euros, l'unité. «Chose que nous avons refusée et rejetée au mois de septembre dernier», a-t-il dit. Aoun annoncera dans la foulée le lancement de 5 projets pour la réalisation d'usines spécialisées dans la production d'anesthésie avec comme objectif de maîtriser définitivement la production et la distribution de ce produit. Aoun s'est également exprimé sur la stratégie adoptée par son département concernant l'anesthésie dentaire: «Nous avons mis sur le marché plus de 6 millions de doses d'anesthésie en l'espace de 3 mois seulement, couvrant ainsi les besoins du marché national à plus de 150%, durant cette période», a-t-il assuré.