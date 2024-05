Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé, hier, au forum du quotidien El Moudjahid, la sortie d'usine des premiers conteneurs d'ici un mois. Il s'agit d'un projet national de recherche, dont le prototype a été développé par nos chercheurs. S'ensuivront les wagons qui seront également fabriqués localement, précisément à Annaba, afin d'accompagner le besoin en la matière et assurer le transport du minerai de fer et de phosphate en cours d'extraction depuis les gisements de Ghar Djebilet et de Bled El Hadba. Les choses avancent dans ce dossier, affirme le ministre, en réponse à une question de L'Expression.

Ali Aoun a évoqué les progrès enregistrés par le secteur qu'il dirige et qui a été soumis à un vaste processus de réforme afin de remédier aux déséquilibres en lien avec l'échec de nombreux grands projets dans un passé récent.

Le ministre a souligné dans son discours l'engagement du département ministériel qu'il dirige à la poursuite des projets de relance de l'industrie qui couvrent l'ensemble des domaines, dont ceux de l'automobile, du ciment, du pharmaceutique et de la transformation, notamment agroalimentaire et qui permettront de contribuer à élever la part de l'industrie dans le PIB à environ 10% d'ici l'année 2027.

Poursuivant, le ministre adopte un ton ferme, et ne manque pas l'occasion de lancer un avertissement aux concessionnaires automobiles, les appelant à se conformer à la réglementation. Sur ce registre, Aoun a révélé que ses services ont noté l'existence de nombreuses contraventions aux critères retenus dans le cahier des charges. «Nous avons enregistré 20 000 plaintes via la plate-forme numérique mise en place par la tutelle», a-t-il souligné. Cela avant de préciser que les contrevenants seront confrontés à des procédures qui mèneront au retrait définitif des autorisations d'importation». «Actuellement, plus de 150 000 véhicules de tourisme ont été importés du lot de 2023, qui comprend 180000 voitures», a-t-il révélé. Cela, avant de faire savoir que le nombre des concessionnaires ayant obtenu l'autorisation s'élève à 27.

Le ministre a plaidé la rationalité dans le processus d'importation de véhicules. Il n'a pas manqué l'occasion de souligner que «si nous nous concentrons sur ce domaine, nous ne trouverons rien à nous mettre sous la dent. Et si les voitures sont nécessaires, elles ne sont pas une priorité. Nous devons nous concentrer sur les priorités». Selon le ministre toujours, l'heure est à la levée des obstacles et les contraintes sur les projets existants, ainsi qu'au renforcement des mécanismes d'accompagnement des entreprises industrielles publiques et privées pour améliorer leur compétitivité. Le ministre entend conforter les réformes visant à relancer l'actif économique non exploité. «Une partie de ces réformes», a-t-il poursuivi, «vise à améliorer la gouvernance des entreprises publiques», rappelant, à ce titre, la stratégie de son département ministériel destinée à mettre en place un dispositif pour améliorer la gouvernance des groupes publics, notamment avec les contrats de performance.

Aoun a par ailleurs mis en avant les avancées réalisées dans les différentes filières industrielles à la faveur de la mise en oeuvre d'une feuille de route du ministère dédiée au développement des filières industrielles à fort potentiel et le renforcement de la chaîne de valeur dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la sidérurgie, la chimie, la mécanique, le textile, les matériaux de construction.

Le secteur de l'industrie pharmaceutique est au centre des préoccupations de son département ministériel. Aoun a d'ailleurs profité de l'occasion pour défendre bec et ongles nos médicaments génériques. «Malchance pour les lobbies du secteur, car je suis revenu dans ce secteur», a-t-il martelé. La facture d'importation des médicaments est passé de 3 milliards à 1 milliard de dollars et c'est une réalité qui bouleverse les plans de nombreuses personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et c'est pourquoi des campagnes mensongères ciblent les médicaments génériques fabriqués en Algérie. Dans ce contexte, Aoun a dénoncé les campagnes lancées contre l'insuline fabriquée en Algérie, en affirmant que «cette substance ne présente aucun défaut et est de haute qualité et dont le prix est abordable». Concernant la production pharmaceutique, «nous avons réalisé une production de 3 milliards de dollars en 2022, et le taux de couverture du marché a atteint les 69% en 2022, avant de s'élever à 73% en 2023, et nous espérons atteindre les 80,84% en 2024», a-t-il conclu.