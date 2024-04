Le président du parti Sawt Echaâb (La Voix du peuple), Lamine Osmani, a appelé hier à M'sila, la classe politique à «valoriser les acquis du pays et à les protéger». Lamine Osmani, qui présidait une rencontre avec les militants de son parti, à l'auditorium de la Maison de la culture Guenfoud-El Hamlaoui, a souligné que les réalisations et les acquis de l'Algérie «méritent d'être appréciés à leur juste valeur», avant d'appeler la classe politique à « les protéger et à étoffer les moyens disponibles pour consolider le développement». Il a estimé, dans le même contexte, que la mobilisation de tous pour l'Algérie «repose, en cette étape particulière, sur les épaules de la classe politique et des élus locaux», considérant que ces derniers «constituent un véritable outil pour porter les préoccupations du citoyen». Le président du parti Sawt Echaâb a également souligné que le «processus de construction et de l'accompagnement du programme du président de la République, visant à réaliser des objectifs d'un véritable développement, «nécessitent les efforts conjugués de tous». Lamine Osmani a ajouté que sa formation politique «continuera à lutter et à travailler pour mobiliser sa base militante au service des préoccupations et des aspirations des citoyens». Évoquant la prochaine élection présidentielle, le même orateur a déclaré que le comité central du parti «décidera bientôt de sa participation à cette importante échéance, après l'élargissement des consultations, à travers le retour à la base du parti, au niveau des Wilayas».