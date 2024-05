Les partis de la coalition présidentielle multiplient des sorties à travers les différentes wilayas pour appeler à une participation massive au scrutin présidentiel du 7 septembre prochain. C'est le cas de Abdelkader Bengrina, président d'El-Bina, qui a appelé, samedi soir depuis Timimoun à «une participation massive à l'élection présidentielle», soulignant qu'«elle constituera une étape importante pour consolider le processus d'édification de la nation». Il affirmé, ce vendredi, que son parti «participera à ce rendez-vous politique soit avec un candidat issu du mouvement, soit avec un autre candidat hors du mouvement». Il a fait savoir qu'il réunira son conseil consultatif vendredi prochain pour «trancher sur la formule de la participation à la présidentielle». Il a mis également en garde contre «l'agenda des ennemis de l'Algérie qui veulent détourner l'opinion publique par des rumeurs trompeuses visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays».

Abondant dans le même sens, Fateh Boutbig, président du Front El-Moustakbal, a, pour sa part, appelé, le même jour à Oran, à «une forte mobilisation nationale pour assurer le succès de la prochaine élection présidentielle». Toujours à Oran, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a mis en avant «la nécessité d'une forte participation à la prochaine élection présidentielle et la sensibilisation des citoyens à l'importance de la période actuelle».

Le candidat de la coalition «Stabilité et réforme» a insisté, dans ce sens, sur «l'importance d'intensifier les rencontres directes avec les citoyens afin d'assurer la réussite du prochain rendez-vous électoral».

Par ailleurs, le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, a plaidé, à Chlef, d'après le compte rendu de l'agence officielle, «en faveur de la promotion de l'action politique et de la présentation, par les partis, de programmes politiques susceptibles de convaincre les citoyens, de répondre à leurs besoins». Il a estimé, selon la même source, que «son parti milite pour la «promotion de l'exercice et de l'action politique et la présentation par les partis d'alternatives et de programmes politiques qui convaincront les citoyens, répondront à leurs besoins et contribueront à l'édification de l'Algérie nouvelle». «Nous ne nions pas les réalisations et les acquis concrétisés. Il est nécessaire de contribuer aux réformes à travers les idées et la proposition de programmes répondant aux besoins de la nouvelle génération», a-t-il dit, ajoutant: «Nous avons, aussi, besoin d'une nouvelle classe politique qui propose ses idées et sa vision aux décideurs concernant les insuffisances en vue de leur aplanissement au niveau central ou local».

Enfin, le parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS) a annoncé, ce vendredi, par la voix de son secrétaire général, Abderrahmane, la participation de sa formation politique à la prochaine élection présidentielle, étant une importante étape permettant de consacrer la pratique démocratique et de poursuivre le processus d'édification des institutions de l'Etat. La formule de participation à la prochaine élection sera définie lors du conseil national qui tiendra sa session le 14 juin prochain, soit par un candidat du parti ou par le soutien d'un candidat hors parti», a-t-on ajouté, appelant les Algériens à «se rallier aux institutions de l'Etat et à participer activement à ces échéances, quel que soit le candidat choisi».