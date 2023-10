Plusieurs dossiers seront au coeur des discussions de ce rende-vous annuel. La part du lion devrait revenir cependant au gaz. Le contexte géopolitique actuel a exacerbé la question de l'approvisionnement en gaz, pour l'Europe notamment, en raison de son boycott de ses importations russes. L'UE l'ayant inclus dans le paquet de sanctions qui cible la Russie depuis son intervention militaire en Ukraine. L'hiver approche. Le Vieux Continent trouve en l'Algérie, qui lui fournissait 11% de son gaz importé avant le début de la guerre en Ukraine, un partenaire sûr pour l'affronter et faire face à une éventuelle nouvelle crise énergétique vu que le conflit armé russo-ukrainien s'éternise. Le conflit armé russo-ukrainien qui rentrera dans sa troisième année, le 24 février a accouché d'une crise énergétique inédite qui a frappé de plein fouet les pays membres de l'Union européenne, notamment. Elle a pris une tournure qui l'a élevée au rang d'évènement capital pour l'Europe. Le gaz est devenu incontestablement une arme diplomatique entre la Russie et ses clients européens. Une arme fatale que Moscou pourrait brandir à tout moment au vu des sanctions européennes qui ne cessent de pleuvoir sur la Russie. Le scénario est très probable. Les regards resteront incontestablement braqués sur l'Algérie. Ses capacités de production vont de surcroît être décuplées depuis la découverte du mégagisement de Hassi R'mel. Ce qui fait de lui un acteur central du marché gazier international, européen notamment. «Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l'on connaît, la coopération énergétique est évidemment essentielle, et nous voyons dans l'Algérie un partenaire fiable, loyal et engagé», avait déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel le 5 septembre 2022 à l'issue de l'audience que lui avait accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le sujet sera a priori inévitable même si le communiqué qui a annoncé cet événement n'en fait pas expressément mention. Ces retrouvailles annuelles s'inscrivent, en, effet, dans le cadre de la tenue de la 5ème réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne (UE). Un rendez-vous qui sera coprésidé par le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab et la commissaire européenne à l'Énergie, Mme Kadri Simson permettra. Qu'y a-t-il à son menu?

Il permettra, de passer en revue les sujets d'intérêt commun dans le domaine de l'énergie, d'évaluer les résultats des activités de partenariat depuis la dernière réunion tenue à Alger le 10 octobre 2022 et de discuter des perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la fourniture du gaz naturel, l'interconnexion électrique, les énergies renouvelables, l'hydrogène et l'efficacité énergétique, indique le communiqué du ministère.