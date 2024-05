La piste minière a été exploitée sur instruction du président de la République. La filière de l'or y occupe une place particulière. Le financement est au coeur de cet autre défi que l'Algérie a décidé de relever. La question de l'établissement de partenariats s'impose donc tout naturellement. Elle a été au centre d'une rencontre, qui a eu lieu samedi dernier, entre le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et d'une délégation de l'Organisation algérienne de l'or et des bijoux. Les relations de coopération entre les établissements du secteur minier et l'Organisation, ainsi que les moyens de promouvoir l'investissement dans la production aurifère, ont été évoqués à cette occasion. Les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération entre les établissements du secteur minier et l'Organisation algérienne de l'or et des bijoux, notamment commerciales avec l'Agence nationale de transformation et de distribution de l'or et métaux précieux (Agenor), ont indiqué les services du ministère de l'Industrie et des Mines. Les opportunités de coopération avec les institutions du secteur minier, à l'instar de l'Entreprise d'exploitation des mines d'or (Enor), ont également été examinées, en vue de promouvoir l'investissement et de participer aux opérations de recherche, d'exploration et de production aurifère, ont-ils ajouté. À cette occasion, un exposé a été présenté par le président de l'Organisation algérienne de l'or et des bijoux, Aïssa Ameghchouche. Les activités de l'organisation, créée en 2019, qui visent à promouvoir le secteur de l'or en Algérie, à restructurer et à organiser le secteur de la joaillerie et des bijoux précieux, à ajuster les lois régissant ce secteur, et à encourager et à motiver les jeunes à accéder à ce domaine, ont été mises en exergue. Dans ce sillage, l'Association nationale des commerçants et des artisans (Anca), a organisé, le même jour, un Colloque national sur le thème «L'or et les bijoux dans le système économique». L'organisation et le développement du marché de l'or et des bijoux en Algérie, a été au coeur des discussions. L'importance de cet évènement afin de le promouvoir et de le hisser à un niveau reflétant les capacités nationales dans ce domaine, a été soulignée par le président de l'Anca, Hadj Tahar Boulenouar. Le cadre juridique qui doit définir les conditions de cette activité devient à cet effet une condition sine qua non. Les professionnels, les experts, les représentants de tous les secteurs concernés, doivent être associés à son élaboration. Cela permettra d'identifier les lacunes, d'améliorer les performances de cette filière et de lui assurer une meilleure organisation au service de l'économie nationale. La nécessité de lutter contre le marché parallèle et d'appliquer progressivement de nouveaux systèmes juridiques dans ce domaine, a été à ce propos soulignée par l'économiste Boubaker Salami. Il faut rappeler que le chef de l'État en avait esquissé les contours en ordonnant le 12 juillet 2020, lors d'une réunion périodique du Conseil des ministres, d'établir la carte géologique de tous les gisements exploitables en terres rares, en tungstène, en phosphate, en baryte et autres matériaux, tout en encourageant la confection des textes autorisant l'exploitation des gisements aurifères de Djanet et de Tamanrasset par les jeunes, pour la partie non exploitable industriellement et lancer un partenariat pour les grands gisements. Il faut savoir que la production aurifère en Algérie a atteint 6,8 tonnes jusqu'en 2021. Et ce, depuis le lancement de l'exploitation minière de ce métal précieux en 2001. Soit un montant de 15 milliards DA. Les mines d'or relevant de l'Enor comptent, quant à elles, une réserve géologique de l'ordre de 51 tonnes d'or exploitables. Ce qui nécessite «un investissement financier important et des techniques d'exploitation spéciales», avait reconnu le 23 mars 2022 Mohamed Arkab. Le successeur de Abdelmadjid Attar avait annoncé, ce jour-là, que la réserve géologique aurifère du pays était estimée à 124 tonnes.