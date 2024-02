Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, hier à Alger, une délégation du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf) conduite par son secrétaire général, Mohamed Hamel, dans le cadre du suivi des préparatifs du 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, les deux parties ont abordé les derniers préparatifs en cours du sommet, prévu à Alger du 29 février au 2 mars 2024, précise la même source. Les deux parties ont, en outre, passé en revue les objectifs stratégiques du Gecf, en plus des voies de renforcement de la coopération scientifique et technologique entre ses États membres pour trouver des solutions et des innovations dans le domaine gazier, notamment à travers l'Institut de recherches sur le gaz (GRI) relevant du Forum et dont le siège est à Alger. À noter que le secrétaire général du Gecf et la délégation l'accompagnant visiteront plusieurs sites concernés par l'évènement et s'entretiendront avec nombre de responsables algériens à ce sujet.