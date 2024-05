«49 individus, dont 25 personnes, jugés, condamnés par contumace et faisant l’objet de recherches lancées à leur encontre par la justice, ont été arrêtés lors d’une vaste opération coup de poing qui a été enclenchée conjointement, par les éléments de la gendarmerie et leurs camarades de la sûreté de wilaya d’Oran, dans la nuit de jeudi. Cette opération d’envergure a été lancée dans les différents quartiers, cités, places publiques et autres artères de la station balnéaire d’Aïn El Türck, dans la corniche ouest d’Oran. Elle a été sanctionnée par la saisie des petites quantités de drogue, dure et classique, des comprimés psychotropes, des armes blanches et une somme des 256 000 dinars représentant les revenus du trafic de drogue. La même opération a abouti à la mise en fourrière de 54 motos et la verbalisation de 111 individus pour manquement au Code la route, les mis en cause font l’objet d’ amendes forfaitaires, en plus de relever 32 contraventions. Pour leur part, les policiers de la Brigade de recherches et d’investigations, (BRI), près la sûreté de wilaya d’Oran viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de drogue, très précisément les comprimés hallucinogènes, Cette opération s’est soldée par l’arrestation des trois individus composant ledit réseau, la saisie de 2 280 comprimés psychotropes de marque Prégabaline de puissant dosage de 300 mg et de fabrication étrangère et la saisie de 2 voitures. Les mêmes services policiers ont, dans une autre opération distincte, démantelé un réseau criminel composé de 4 individus spécialisés dans le vol des voitures. Cette opération a également été sanctionnée par la récupération de 2 voitures qui ont fait l’objet de vol.